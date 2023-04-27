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Дом уходит под землю. Омичи рассказали об аварийном состоянии барака на Левобережье

27 апреля 2023, 09:58
Фото: 1MI
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Омичи пожаловались на разрушающийся 100-летний барак на Левом берегу

Теперь ситуацией займется прокуратура.

Омичи рассказали об аварийном состоянии одного из домов барачного типа на улице 3-я Енисейская. Жильцы сообщили, что дом построен около ста лет назад, и за все это время ни разу не видел капитального ремонта. Пост с жалобой опубликовали сегодня, 27 апреля, в паблике «Омск ВК».

«Дом находится в плачевном состоянии: крыша протекает, стены трескаются, обсыпаются и рушатся, кирпичный фундамент сыпется, образуются дыры от выпадения кирпичей из фундамента. Дом наклоняется и уходит под землю, что способствует развалу несущих стен. Электрическая проводка замыкает, водоснабжение в доме отсутствует, так как техническое состояние дома не позволяет его провести. Санузла и ванной комнаты нет. Ходить в туалет приходится в ведро, мыться в корыте», — рассказала жительница дома.

Местные опасаются, что дом может рухнуть. Здание при этом аварийным не признают.

В прокуратуре на основании сообщений из социальных сетей решили провести проверку дома.

«Прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов, а также представителей фонда капитального ремонта даст оценку технического состояния дома, полноты и своевременности мер, принимаемых органами местного самоуправления, в части признания его аварийным и подлежащим сносу», — рассказали в ведомстве.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее Город55 рассказывал об аварийном доме на улице Калюжина, единственная жительница которого не могла несколько лет добиться переселения.

Без душа и туалета. Омичку не могли переселить из дома дореволюционной постройки
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#Евгений Игишев#Прокуратура#Аварийное жилье#Ветхое жильё#Проверка#Проверка прокуратуры#Общество#Омск
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