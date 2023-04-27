Дом уходит под землю. Омичи рассказали об аварийном состоянии барака на Левобережье

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
Омичи рассказали об аварийном состоянии одного из домов барачного типа на улице 3-я Енисейская. Жильцы сообщили, что дом построен около ста лет назад, и за все это время ни разу не видел капитального ремонта. Пост с жалобой опубликовали сегодня, 27 апреля, в паблике «Омск ВК».
«Дом находится в плачевном состоянии: крыша протекает, стены трескаются, обсыпаются и рушатся, кирпичный фундамент сыпется, образуются дыры от выпадения кирпичей из фундамента. Дом наклоняется и уходит под землю, что способствует развалу несущих стен. Электрическая проводка замыкает, водоснабжение в доме отсутствует, так как техническое состояние дома не позволяет его провести. Санузла и ванной комнаты нет. Ходить в туалет приходится в ведро, мыться в корыте», — рассказала жительница дома.
Местные опасаются, что дом может рухнуть. Здание при этом аварийным не признают.
В прокуратуре на основании сообщений из социальных сетей решили провести проверку дома.
«Прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов, а также представителей фонда капитального ремонта даст оценку технического состояния дома, полноты и своевременности мер, принимаемых органами местного самоуправления, в части признания его аварийным и подлежащим сносу», — рассказали в ведомстве.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее Город55 рассказывал об аварийном доме на улице Калюжина, единственная жительница которого не могла несколько лет добиться переселения.