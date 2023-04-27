Дом уходит под землю. Омичи рассказали об аварийном состоянии барака на Левобережье

Омичи рассказали об аварийном состоянии одного из домов барачного типа на улице 3-я Енисейская. Жильцы сообщили, что дом построен около ста лет назад, и за все это время ни разу не видел капитального ремонта. Пост с жалобой опубликовали сегодня, 27 апреля, в паблике «Омск ВК».