Горит лес. Крупный пожар бушует в Колосовском районе Омской области

С сегодняшнего дня в связи с введением особого противопожарного режима в регионе, жителям запретили ходить в лес в большинстве районов. Вчера было зафиксировано 8 лесных пожаров — в Крутинском, Саргатском, Большереченском, Тюкалинском, Называевском и Любинском районах.