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Горит лес. Крупный пожар бушует в Колосовском районе Омской области

26 апреля 2023, 07:48
Фото: Главное управление лесного хозяйства Омской области

В нескольких районах Омской области борются с лесными пожарами

О замеченных лесных пожарах жителей области просят сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу.

В Колосовском районе бушует крупный лесной пожар, сообщили сегодня, 26 апреля, в Главном управлении лесного хозяйства Омской области. В ведомстве рассказали, что территория заболоченная и труднодоступная, что осложняет тушение огня.

«Земля еще не оттаяла, плуг не очень помогает. Лесоводы бульдозером расчищают завалы, на пожаре работает 15 специалистов лесопожарной станции лесхоза», — сообщили в лесхозе.

С сегодняшнего дня в связи с введением особого противопожарного режима в регионе, жителям запретили ходить в лес в большинстве районов. Вчера было зафиксировано 8 лесных пожаров — в Крутинском, Саргатском, Большереченском, Тюкалинском, Называевском и Любинском районах.

О замеченных лесных пожарах жителей области просят сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу по бесплатному номеру 8-800-100-94-00.

Ранее Город55 сообщал, что за два выходных дня в Омской области случилось 16 лесных пожаров. На большей части региона прогнозируется третий класс пожарной опасности.

За два выходных дня в Омской области случилось 16 лесных пожаров
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#Лесной пожар#Лесхоз#Колосовский район#Лес#Происшествия#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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