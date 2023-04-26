Горит лес. Крупный пожар бушует в Колосовском районе Омской области

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В Колосовском районе бушует крупный лесной пожар, сообщили сегодня, 26 апреля, в Главном управлении лесного хозяйства Омской области. В ведомстве рассказали, что территория заболоченная и труднодоступная, что осложняет тушение огня.
«Земля еще не оттаяла, плуг не очень помогает. Лесоводы бульдозером расчищают завалы, на пожаре работает 15 специалистов лесопожарной станции лесхоза», — сообщили в лесхозе.
С сегодняшнего дня в связи с введением особого противопожарного режима в регионе, жителям запретили ходить в лес в большинстве районов. Вчера было зафиксировано 8 лесных пожаров — в Крутинском, Саргатском, Большереченском, Тюкалинском, Называевском и Любинском районах.
О замеченных лесных пожарах жителей области просят сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу по бесплатному номеру 8-800-100-94-00.
Ранее Город55 сообщал, что за два выходных дня в Омской области случилось 16 лесных пожаров. На большей части региона прогнозируется третий класс пожарной опасности.