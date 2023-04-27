Омские старшеклассники отличились на интеллектуальном турнире «Умножая таланты»

В финале конкурса «Умножая таланты», который проводится «Газпром нефтью» совместно с ведущими техническими вузами страны, старшеклассники из Омска одержали победу в командном зачете по направлениям «Инжиниринг» и «Нефтехимия». Их проекты были посвящены реинжинирингу устройств для горизонтальных скважин и процессам подготовки нефтяного сырья.