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Омские старшеклассники отличились на интеллектуальном турнире «Умножая таланты»

27 апреля 2023, 07:34
Фото: АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
На финал олимпиады в Санкт-Петербурге собралось более тысячи школьников 8-11 классов из разных регионов России. Они соревновались в решении комбинированных задач по математике, химии, информатике и инженерии.

В финале конкурса «Умножая таланты», который проводится «Газпром нефтью» совместно с ведущими техническими вузами страны, старшеклассники из Омска одержали победу в командном зачете по направлениям «Инжиниринг» и «Нефтехимия». Их проекты были посвящены реинжинирингу устройств для горизонтальных скважин и процессам подготовки нефтяного сырья.

«Турнир стал для нас площадкой для проверки своих навыков и адаптивности — было много новых людей, наставников, технологических пространств. Удалось познакомиться с ведущими техническими вузами. Мы с товарищем по команде смогли поработать на уникальном лабораторном оборудовании, увидели в действии новейшие цифровые технологии. В общем, весь турнир мы использовали свои умения на полную. Наш нефтехимический проект получил первое место, что лишний раз убедило в правильности выбранного профессионального пути», — рассказала победитель в командном зачете турнира из Тары Омской области Ангелина Горошкевич.
Фото: АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Поездку на финал конкурса для ребят организовал Омский НПЗ. По итогам турнира омские школьники получат дополнительную образовательную и карьерную поддержку. Например, смогут пройти специальные подготовительные курсы для абитуриентов или, будучи студентами поддерживаемых «Газпром нефтью» специальностей, попасть на оплачиваемую стажировку в технологические центры компании.

«Победители и призеры интеллектуального турнира «Умножая таланты» — составляют золотой фонд будущих профессионалов. Каждого из них мы будем рады видеть среди участников профориентационной программы «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», которую наше предприятие реализует для подготовки высококвалифицированных нефтепереработчиков. Омский НПЗ заинтересован в привлечении сотрудников нового поколения. Они быстро адаптируются к условиям сложного производства и стремятся к постоянному профессиональному росту», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

В личном зачете победителями конкурса стали участники из Тюмени, Мегиона и Оренбурга. Они получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры олимпиады «Умножая таланты»: Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет, Университет ИТМО, Тюменский государственный университет, Томский политехнический университет и Омский государственный технический университет.

#Омск#Дети#Нефть#Газпром нефть#Общество#Омская область
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