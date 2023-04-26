Зарплата до 138 тысяч. В Омской области взлетел спрос на инженеров

За это время количество вакансий для инженеров в Омской области, как уже сказано выше, увеличилось на 41%. Это самый большой рост среди регионов СФО. Повышение спроса также зафиксировано в Новосибирской области (+36%), Красноярском крае (+14%) и Иркутской области (13%). Больше всего специалистов этой категории в целом по России не достает в Свердловской и Челябинской областях (+54% и +47% соответственно).