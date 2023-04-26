Зарплата до 138 тысяч. В Омской области взлетел спрос на инженеров

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:51
Согласно данным аналитиков hh.ru, на омском рынке труда взлетел спрос на инженеров за год на 41%. Чаще всего требуются инженеры-конструкторы и проектировщики (по 33% от всех предложений о работе по данному направлению), инженеры ПТО, сметчики (по 18%), сервисные инженеры и инженеры-механики (по 16%).
В лидерах рейтинга регионов России, где есть потребность в этих специалистах, оказались Москва, Санкт-Петебург и Московская область. Омская область при этом заняла 19 место. Этот список аналитики составляли по итогам исследований за первые четыре месяца этого года.
За это время количество вакансий для инженеров в Омской области, как уже сказано выше, увеличилось на 41%. Это самый большой рост среди регионов СФО. Повышение спроса также зафиксировано в Новосибирской области (+36%), Красноярском крае (+14%) и Иркутской области (13%). Больше всего специалистов этой категории в целом по России не достает в Свердловской и Челябинской областях (+54% и +47% соответственно).
В среднем зарплата, предлагаемая омскими работодателями в 2023 году, выросла в сравнении с прошлым годом. Так, инженеры в Омской области могут заработать от 48 276 до 137 931 рублей. В 2022 году размер денежного вознаграждения составлял 45 977 — 126 437 рублей. Больше всего при этом готовы платить специалистам в Иркутской области — от 64 184 до 143 678 рублей.
Вместе с тем доля вакансий для инженеров от всего объема предложений для специалистов этой сферы в РФ составляет в Омской области всего 1%. Данный показатель намного выше в Москве (18%), Санкт-Петербурге (10%) и Московской области (6%).
Ранее Город55 писал, что в Омской области не хватает специалистов сферы производства. Спрос на машинистов, инженеров-конструкторов, слесарей и других производственников вырос на 7% в сравнении с данными прошлого года.