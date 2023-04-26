В Омске ввели в эксплуатацию новый отель Фридманов на улице Щербанева

Напомним, что фирма Фридманов «Топ Лайн» выкупила здание бывшего Облпотребсоюза в 2018 году. Именно в нем после реконструкции и откроют гостиницу. Оно, кстати, запланировано на 1 июня 2023 года. Помимо отеля в здании на Щербанева, 20 на первом этаже заработает ресторан европейской кухни «Метаморфозы», а на крыше отеля — ресторан «Крыша Сибири».