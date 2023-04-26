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В Омске ввели в эксплуатацию новый отель Фридманов на улице Щербанева

26 апреля 2023, 11:59
Фото: Пресс-служба администрации Омска
Номерной фонд гостиницы состоит из 120 номеров.

В Омске департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию гостиницы «50/60» на улице Щербанева, 20. Новый отель, который строили на протяжении трех лет, принадлежит омским бизнесменам Фридманам.

Площадь восьмиэтажного здания с одним подземным этажом, как уточнили в мэрии, составляет 24,5 тысяч квадратных метров. В четырехзвездочной гостинице будет 120 номеров.

Фото: Пресс-служба администрации Омска

Напомним, что фирма Фридманов «Топ Лайн» выкупила здание бывшего Облпотребсоюза в 2018 году. Именно в нем после реконструкции и откроют гостиницу. Оно, кстати, запланировано на 1 июня 2023 года. Помимо отеля в здании на Щербанева, 20 на первом этаже заработает ресторан европейской кухни «Метаморфозы», а на крыше отеля — ресторан «Крыша Сибири».

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#Юлия Истомина#Гостиница#Фридман#Ввод в эксплуатацию#Департамент архитектуры#Общество#Город#Бизнес#Новости#Омск
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