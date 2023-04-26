В Нефтяниках пожилой омич приставал к 12-летней школьнице

В социальных сетях омичи рассказали о пожилом мужчине, которого заметили возле школ № 61 и 82 в районе улицы Химиков. Сообщалось, что он наблюдал за ученицами образовательного учреждения, а 12-летней девочке даже предложил пойти с собой.