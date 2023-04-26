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В Нефтяниках пожилой омич приставал к 12-летней школьнице

26 апреля 2023, 13:13
Фото: 1MI
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Следователи проводят доследственную проверку по этому инциденту.

В социальных сетях омичи рассказали о пожилом мужчине, которого заметили возле школ № 61 и 82 в районе улицы Химиков. Сообщалось, что он наблюдал за ученицами образовательного учреждения, а 12-летней девочке даже предложил пойти с собой.

Инцидентом заинтересовались следователи. В пресс-службе омского следкома уточнили, что в настоящий момент начата доследственная проверка.

После тщательной проверки опубликованной в соцсетях информации вынесут процессуальное решение.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Следственный комитет#Доследственная проверка#Школа#Школьники#Общество#Новости#Омск
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