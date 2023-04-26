В Нефтяниках пожилой омич приставал к 12-летней школьнице

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В социальных сетях омичи рассказали о пожилом мужчине, которого заметили возле школ № 61 и 82 в районе улицы Химиков. Сообщалось, что он наблюдал за ученицами образовательного учреждения, а 12-летней девочке даже предложил пойти с собой.
Инцидентом заинтересовались следователи. В пресс-службе омского следкома уточнили, что в настоящий момент начата доследственная проверка.
После тщательной проверки опубликованной в соцсетях информации вынесут процессуальное решение.