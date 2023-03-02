Житель Омска получил 20 лет заключения за изнасилование ребенка

Подозреваемый был задержан спустя сутки. Оказалось, что это бывший заключенный, которые недавно освободился из колонии и находился под административным надзором. Его признали виновным по часть 4 стати 131 и 132 УК РФ. Суд постановил обвиняемому отбывать наказание в колонии особого режима.