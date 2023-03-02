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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Житель Омска получил 20 лет заключения за изнасилование ребенка

Сегодня, 08:02
Жителя Омска приговорили к 20 годам заключения за изнасилование 9-летней девочки. Об этом стало известно из сообщения СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в селе Новоомский 28 августа 2022 года. 49-летний омич встретил ребенка и, пообещав сладости, увел на пустырь и совершил насилие, угрожая убийством. При этом он причинил девочке телесные повреждения, передает Общественная служба новостей.

После этого он покинул место преступления. Пострадавшая выбежала на дорогу. Ее встретил местный житель и отвез в больницу.

Подозреваемый был задержан спустя сутки. Оказалось, что это бывший заключенный, которые недавно освободился из колонии и находился под административным надзором. Его признали виновным по часть 4 стати 131 и 132 УК РФ. Суд постановил обвиняемому отбывать наказание в колонии особого режима.

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