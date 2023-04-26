Совладелец ресторана BASE Злацовский отказался от доли в «Патриоте»

В обществе с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие „Патриот“» изменилась структура собственности. До 24 апреля уставной капитал фирмы был разделен между двумя бизнесменами, Константином Сибиряковым и Алексеем Злацовским, в соотношении 70 к 30. Теперь доля Злацовского перешла к самому ООО.