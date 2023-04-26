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Совладелец ресторана BASE Злацовский отказался от доли в «Патриоте»

26 апреля 2023, 06:22
Фото: Город55
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Бизнесмену принадлежало 30% ЧОПа.

В обществе с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие „Патриот“» изменилась структура собственности. До 24 апреля уставной капитал фирмы был разделен между двумя бизнесменами, Константином Сибиряковым и Алексеем Злацовским, в соотношении 70 к 30. Теперь доля Злацовского перешла к самому ООО.

Напомним: Алексей Злацовский — известный бизнесмен, фигурирующий во всех списках самых богатых омичей. Совместно с Алексеем Пронниковым он владеет рестораном BASE, сетями «Экспресс-суши», «Блинчик» и «Домашняя кулинария», крупными строительными компаниями «Стройсити» и «Дом на Кемеровской».

Для Константина Сибирякова ЧОП «Патриот» — единственный бизнес-актив. Кстати, руководит ЧОПом Виталий Вихров.

 

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#Николай Эйхвальд#ЧОП#Бизнес#Новости#Алексей Злацовский
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