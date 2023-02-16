Злацовский и Пронников сделали старого партнера директором «Дома на Кемеровской»

«Дом на Кемеровской» прописан в центре Омска, на Тарской. Остальные 75% УК принадлежат напополам Алексею Злацовскому и Алексею Пронникову — владельцам ресторана BASE, сетей «Экспресс-суши», «Блинчик» и «Домашняя кулинария», фигурирующим во всех списках самых богатых омичей. Первый из них известен еще и как сын Василия Пронникова — областного омбудсмена, ушедшего в отставку в 2015 году после разгромного доклада о деятельности полиции и ряда региональных ведомств.