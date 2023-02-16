Злацовский и Пронников сделали старого партнера директором «Дома на Кемеровской»

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В ООО «Специализированный застройщик „Дом на Кемеровской“ сменилось руководство. Генеральным директором компании стал Ильгиз Мангушев, и ему же с 15 февраля принадлежат 25% уставного капитала ООО.
«Дом на Кемеровской» прописан в центре Омска, на Тарской. Остальные 75% УК принадлежат напополам Алексею Злацовскому и Алексею Пронникову — владельцам ресторана BASE, сетей «Экспресс-суши», «Блинчик» и «Домашняя кулинария», фигурирующим во всех списках самых богатых омичей. Первый из них известен еще и как сын Василия Пронникова — областного омбудсмена, ушедшего в отставку в 2015 году после разгромного доклада о деятельности полиции и ряда региональных ведомств.
Стоит отметить, что трем бизнесменам принадлежит в тех же пропорциях крупная строительная компания «Стройсити», зарегистрированная в Санкт-Петербурге. 25% ее уставного капитала Мангушев получил в мае 2022 года. Он руководит и «Стройсити», причем еще с 2012 года. В прошлом Мангушев был директором и совладельцем уфимского ООО «Уралтранс».