Омский «Авангард» подписал трехлетний контракт с Дамиром Шарипзяновым

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:54
Хоккейный клуб «Авангард» сообщил о заключении контракта с защитником и по совместительству капитаном команды Дамиром Шарипзяновым. Соглашение подписано на 3 года.
«Весь сезон Дамир Шарипзянов доказывал делом, что не зря носит капитанскую нашивку. Он вел партнеров за собой личным примером, полностью выкладываясь на льду, бросаясь под шайбы, набирая очки. Продолжил играть в плей-офф, несмотря на серьезную травму, показав характер. Кроме того, постоянно поддерживал рабочую атмосферу в раздевалке, настраивая команду на победу. Желание продлить контракт было обоюдным, Дамир отлично реализует себя как хоккеист именно в «Авангарде», растет в мастерстве», - уверен генеральный менеджер клуба Рашид Хабибулин.
За прошедший сезон, в котором омичи добрались до финала Восточной конференции, где уступили «Ак Барсу», Шарипзянов провел 80 матчей, в которых набрал 25 очков (8+17).
Ранее, как сообщал Город55, стало известно, что на пост главного тренера «Авангарда» может вернуться канадец Боб Хартли.