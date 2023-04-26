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Омский «Авангард» подписал трехлетний контракт с Дамиром Шарипзяновым

26 апреля 2023, 06:12
Фото: ХК Авангард
Контракт подписан на 3 года
За прошедший сезон защитник «ястребов» отыграл 80 матчей, в которых набрал 25 очков.

Хоккейный клуб «Авангард» сообщил о заключении контракта с защитником и по совместительству капитаном команды Дамиром Шарипзяновым.  Соглашение подписано на 3 года.

«Весь сезон Дамир Шарипзянов доказывал делом, что не зря носит капитанскую нашивку. Он вел партнеров за собой личным примером, полностью выкладываясь на льду, бросаясь под шайбы, набирая очки. Продолжил играть в плей-офф, несмотря на серьезную травму, показав характер. Кроме того, постоянно поддерживал рабочую атмосферу в раздевалке, настраивая команду на победу. Желание продлить контракт было обоюдным, Дамир отлично реализует себя как хоккеист именно в «Авангарде», растет в мастерстве», - уверен генеральный менеджер клуба Рашид Хабибулин.

За прошедший сезон, в котором омичи добрались до финала Восточной конференции, где уступили «Ак Барсу», Шарипзянов провел 80 матчей, в которых набрал 25 очков (8+17).

Ранее, как сообщал Город55, стало известно, что на пост главного тренера «Авангарда» может вернуться канадец Боб Хартли.

Боб Хартли может вновь вернуться на пост главного тренера омского «Авангарда»
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#Василий Попов#Авангард#ХК Авангард#Хоккей#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Дамир Шарипзянов
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