Боб Хартли может вновь вернуться на пост главного тренера омского «Авангарда»

При этом, по заверениям телеканала, решение о назначении канадца еще не принято, но оно оценивается, как очень высокое. Мол, для Хартли принципиальным является вопрос с помощниками, в частности речь идет о Жаке Клутье, который вместе с ним 5 лет назад приходил в «Авангард» и отвечал за большинство и меньшинство.