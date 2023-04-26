Боб Хартли может вновь вернуться на пост главного тренера омского «Авангарда»

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Накануне в СМИ появилась информация, что канадец Боб Хартли может вновь стать главным тренером омского «Авангарда». Однако сам Хартли не подтвердил и не опроверг эту информацию.
«Я не уверен, что точно смогу приехать в Омск. У меня дома есть большой бизнес, который связан недвижимостью», — сообщили Боб Хартли «Матч ТВ».
При этом, по заверениям телеканала, решение о назначении канадца еще не принято, но оно оценивается, как очень высокое. Мол, для Хартли принципиальным является вопрос с помощниками, в частности речь идет о Жаке Клутье, который вместе с ним 5 лет назад приходил в «Авангард» и отвечал за большинство и меньшинство.
Напомним, что Боб Хартли возглавлял омский клуб с 2018 по 2022 год и в 2021 году привел команду к завоеванию Кубка Гагарина.
Прошедший сезон «ястребы» начинали под руководством Дмитрия Рябыкина, а затем на посту главного тренера его сменил Михаил Кравец. С последним клуб дошел до финала Восточной конференции, где в 5 матчах уступил казанскому «Ак Барсу».