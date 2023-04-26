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Боб Хартли может вновь вернуться на пост главного тренера омского «Авангарда»

26 апреля 2023, 04:07
Фото: ХК Авангард
Решение о назначении Боба Хартли еще не принято
При этом сам канадский специалист пока еще не уверен, что точно сможет встать у руля команды.

Накануне в СМИ появилась информация, что канадец Боб Хартли может вновь стать главным тренером омского «Авангарда». Однако сам Хартли не подтвердил и не опроверг эту информацию.

«Я не уверен, что точно смогу приехать в Омск. У меня дома есть большой бизнес, который связан недвижимостью», — сообщили Боб Хартли «Матч ТВ».

При этом, по заверениям телеканала, решение о назначении канадца еще не принято, но оно оценивается, как очень высокое. Мол, для Хартли принципиальным является вопрос с помощниками, в частности речь идет о Жаке Клутье, который вместе с ним 5 лет назад приходил в «Авангард» и отвечал за большинство и меньшинство.

Напомним, что Боб Хартли возглавлял омский клуб с 2018 по 2022 год и в 2021 году привел команду к завоеванию Кубка Гагарина.

Прошедший сезон «ястребы» начинали под руководством Дмитрия Рябыкина, а затем на посту главного тренера его сменил Михаил Кравец. С последним клуб дошел до финала Восточной конференции, где в 5 матчах уступил казанскому «Ак Барсу».

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#Василий Попов#Авангард#ХК Авангард#Хоккей#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Казань#Боб хартли
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