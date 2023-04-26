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Омичка стала фигуранткой уголовного дела из-за пособий на ребенка-инвалида

26 апреля 2023, 03:28
Фото: 1MI
Фигурантка дела незаконно получала пенсию и пособия на своего ребенка
Женщина была лишена родительских прав, но продолжала получать пенсию по инвалидности и пособие.

В Омске прокуроры настояли на возбуждении уголовного дела на мать, которая незаконно получала пенсию и пособия на своего ребенка-инвалида.

«Мать 16-летней девочки еще в декабре 2021 года была лишена родительских прав. Ребенок в данный момент находится в хосписе. Однако все это время женщина продолжала получать выплаты, которые принадлежали ребенку: пенсию по инвалидности, а также ежемесячное пособие по категории «дети-инвалиды»», - пояснили в прокуратуре Омской области.

Для восстановления всех прав ребенка прокуратура внесла представление руководителю хосписа, а также обратилась с иском в суд о взыскании с матери в пользу дочери более 300 тыс. рублей. Уже сейчас девочка получает все положенные ей выплаты.

Помимо этого, по инициативе прокуратуры на мать возбуждено уголовное дело за мошенничество при получении выплат в крупном размере. Его расследование находится на контроле у прокурора.

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#Василий Попов#Уголовное дело#Прокуратура#Дети#Мошенничество#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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