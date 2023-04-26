Омичка стала фигуранткой уголовного дела из-за пособий на ребенка-инвалида

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
В Омске прокуроры настояли на возбуждении уголовного дела на мать, которая незаконно получала пенсию и пособия на своего ребенка-инвалида.
«Мать 16-летней девочки еще в декабре 2021 года была лишена родительских прав. Ребенок в данный момент находится в хосписе. Однако все это время женщина продолжала получать выплаты, которые принадлежали ребенку: пенсию по инвалидности, а также ежемесячное пособие по категории «дети-инвалиды»», - пояснили в прокуратуре Омской области.
Для восстановления всех прав ребенка прокуратура внесла представление руководителю хосписа, а также обратилась с иском в суд о взыскании с матери в пользу дочери более 300 тыс. рублей. Уже сейчас девочка получает все положенные ей выплаты.
Помимо этого, по инициативе прокуратуры на мать возбуждено уголовное дело за мошенничество при получении выплат в крупном размере. Его расследование находится на контроле у прокурора.