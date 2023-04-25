Свыше 650 нарушений. В Омске взялись за обеспечение прав инвалидов

Отметим, что по поручению Игоря Краснова прошла масштабная проверка, в ходе которой выявили свыше 650 нарушений прав инвалидов. Благодаря привлечению представителей Всероссийского общества инвалидов прошли проверки по обеспечению доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Также в организациях создали специальные рабочие места для инвалидов, на которые уже трудоустроены несколько человек.