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Свыше 650 нарушений. В Омске взялись за обеспечение прав инвалидов

25 апреля 2023, 13:04
Фото: Город55
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В Омске после вмешательства генпрокурора РФ взялись за обеспечение прав инвалидов

Восстановление социальных прав граждан находится на контроле прокуратуры.

В Омской области после личного приема Генерального прокурора РФ Игоря Краснова продолжают восстанавливать социальные права граждан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что по поручению Игоря Краснова прошла масштабная проверка, в ходе которой выявили свыше 650 нарушений прав инвалидов. Благодаря привлечению представителей Всероссийского общества инвалидов прошли проверки по обеспечению доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Также в организациях создали специальные рабочие места для инвалидов, на которые уже трудоустроены несколько человек.

«Прокурорского вмешательства потребовали выявленные нарушения, связанные с несоблюдением закона о доступности инвалидов и маломобильных групп населения в лечебных учреждениях, территориальных центрах занятости населения, многофункциональных центрах, детских и досуговых учреждениях, административных зданиях, образовательных учреждениях, объектах социального обслуживания, торговли и сферы услуг, почтовых отделениях, органах записи актов гражданского состояния», — уточнили в прокуратуре.

По итогу для устранения выявленных нарушений прокуроры внесли более 250 представлений, направили 50 исковых заявлений в суд и опротестовали 50 нормативных правовых актов. Вдобавок были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности виновные должностные лица.

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