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Омич отправился в колонию на 5 лет за обман пенсионеров на 3.8 млн рублей

26 апреля 2023, 05:04
Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима
Осужденный входил в банду телефонных мошенников, где выполнял роль курьера.

В Кировском районном суде города Омск огласили приговор по уголовному делу 28-летнего парня. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве в отношении пенсионеров.

«По версии следствия, обвиняемый входил в преступную группу, которая похищала деньги у пенсионеров. Действовали по классической схеме, -звонили своим жертвам по телефону и сообщали, что их родственники совершили ДТП с тяжкими последствиями», - пояснили в прокуратуре Омской области.

Далее, как установили в областные полицейские, потерпевших убеждали, что нужно передать деньги, якобы для возмещения ущерба. Получив согласие на адрес приезжал фигурант уголовного дела и забирал наличные.  

Обвиняемый приезжал к пенсионерам и забирал деньги
Видео: УМВД по Омской области

По подсчетам силовиков, с июля по август 2022 года мошенники выманили у 7 пенсионеров около 3.8 млн рублей.

Суд признал омича виновным и отправил в колонию общего режима на 5 лет, а также обязал возместить ущерб в полном объеме.

В отношении других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.

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