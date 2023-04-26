Омич отправился в колонию на 5 лет за обман пенсионеров на 3.8 млн рублей

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
В Кировском районном суде города Омск огласили приговор по уголовному делу 28-летнего парня. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве в отношении пенсионеров.
«По версии следствия, обвиняемый входил в преступную группу, которая похищала деньги у пенсионеров. Действовали по классической схеме, -звонили своим жертвам по телефону и сообщали, что их родственники совершили ДТП с тяжкими последствиями», - пояснили в прокуратуре Омской области.
Далее, как установили в областные полицейские, потерпевших убеждали, что нужно передать деньги, якобы для возмещения ущерба. Получив согласие на адрес приезжал фигурант уголовного дела и забирал наличные.
По подсчетам силовиков, с июля по август 2022 года мошенники выманили у 7 пенсионеров около 3.8 млн рублей.
Суд признал омича виновным и отправил в колонию общего режима на 5 лет, а также обязал возместить ущерб в полном объеме.
В отношении других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.