Обманули 10 человек. В Омске будут судить семейную пару за телефонное мошенничесто

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
В Омской области перед судом предстанут местные жители за хищение у 10 пенсионеров более 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следователи выяснили, что супружеская пара и их знакомый звонили пожилым людям и сообщали, что якобы их родственники попали в ДТП с пострадавшими, и чтобы уладить вопрос, необходимо заплатить деньги. После, сами же и приезжали к доверчивым пожилым людям, чтобы забрать нужную сумму. За два месяца, с декабря 2021 года по январь 2022 года, подсудимые обманули 10 человек на общую сумму более 1,5 млн рублей.
Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Омска. Фигурантам грозит до 6 лет колонии.