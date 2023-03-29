Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:30

Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

Обманули 10 человек. В Омске будут судить семейную пару за телефонное мошенничесто

29 марта 2023, 03:30
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске супружеская пара и их знакомый предстанут перед судом за обман пенсионеров

Аферисты похитили у пожилых людей 1,5 миллиона рублей.

В Омской области перед судом предстанут местные жители за хищение у 10 пенсионеров более 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Следователи выяснили, что супружеская пара и их знакомый звонили пожилым людям и сообщали, что якобы их родственники попали в ДТП с пострадавшими, и чтобы уладить вопрос, необходимо заплатить деньги.  После, сами же и приезжали к доверчивым пожилым людям, чтобы забрать нужную сумму. За два месяца, с декабря 2021 года по январь 2022 года, подсудимые обманули 10 человек на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Омска. Фигурантам грозит до 6 лет колонии. 

Обманули пенсионеров на 1,8 млн рублей. В Омске задержали мошенников
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Прокуратура#Уголовное дело#Суд#Мошенники#Мошенничество#Телефонные мошенники
Подпишитесь
Генеральная уборка. В Омской области планируют очистить Иртыш
Сегодня, 02:25
Не пожар, так потоп. Под Омском затопило поселок Новоалександровка
Сегодня, 05:27
«Топит фекалиями». Омичи пожаловались на слив сточных вод в СНТ «Рассвет»
Сегодня, 04:49
16 лет колонии. Суд оставил без изменений приговор омскому экс-депутату Калинину
Сегодня, 05:47
До 25 тысяч рублей в сутки. В Омске взлетел спрос на аренду загородной недвижимости
Сегодня, 03:07
Переписки и онлайн-шопинг. Что отвлекает омичей от работы
Сегодня, 03:54