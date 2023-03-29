Обманули 10 человек. В Омске будут судить семейную пару за телефонное мошенничесто

Следователи выяснили, что супружеская пара и их знакомый звонили пожилым людям и сообщали, что якобы их родственники попали в ДТП с пострадавшими, и чтобы уладить вопрос, необходимо заплатить деньги. После, сами же и приезжали к доверчивым пожилым людям, чтобы забрать нужную сумму. За два месяца, с декабря 2021 года по январь 2022 года, подсудимые обманули 10 человек на общую сумму более 1,5 млн рублей.