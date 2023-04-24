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В омском Доме дружбы будут писать «Диктант Победы»

24 апреля 2023, 02:40
Фото: Город55
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Акция состоится на этой неделе.

В четверг, 27 апреля, жители Омской области смогут поучаствовать в «Диктанте Победы». Все желающие проверят свои знания по истории страны и узнают новые интересные факты о подвигах земляков. Диктант будет содержать информацию о героических поступках прошлого.

Одной из площадок «Диктанта Победы» станет омский Дом дружбы. В учреждении соберутся порядка 50 представителей национально-культурных центров и молодежных общественных движений.

«Мы впервые будем принимать у себя участников „Диктанта Победы“ и считаем большой честью возможность включиться в этот масштабный проект. Просвещение людей, распространение знаний об истории своей страны — это часть обширной и важной деятельности, это вклад в дело сохранения многонационального мира и одна из самых благородных миссий на земле», — отметила директор омского Дома дружбы Наталья Степанова.

Желающие поучаствовать в акции могут подготовиться к написанию, пройдя пробные тесты на сайте здесь.

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#Алина Ясинская#Диктант Победы#Диктант#Омский Дом дружбы#Общество#Новости#Омск
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