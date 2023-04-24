Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
В Министерстве труда и социальной защиты РФ напомнили о дополнительных днях отдыха в мае. В следующем месяце выходными будут 1, 8 и 9 числа. В связи с этим с 29 апреля по 1 мая ожидаются длинные выходные.
Первая неделя нового месяца будет короткой также по причине праздничных дней. Омичам нужно выполнить всю работу за четыре дня, со 2 по 5 мая, а потом трудяги смогут еще раз отдохнуть.
После снова пойдет череда выходных — с 6 по 9 мая, а далее — укороченная рабочая неделя. Трудиться жители региона, как все остальные в стране, будут только с 10 по 12 мая.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил губернаторам увеличить количество нерабочих дней, продлив таким образом майские праздники. По его мнению, выходные стоит устроить также со 2 по 5 мая, чтобы снизить депрессивное состояние населения.