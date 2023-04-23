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По горячим следам. Омич вскрыл чужое авто и похитил ценное устройство

23 апреля 2023, 07:02
Фото: 1MI
иллюстрация

Ранее судимый омич вскрыл машину и украл видеорегистратор

В послужном списке задержанного: кражи, угон, грабеж и разбой.

Владелец автомобиля «Toyota Corolla» обратился в полицию. Рассказал, что вышел из дома и обнаружил: двери машины открыты, из салона пропал видеорегистратор. Сумма ущерба — шесть тысяч рублей.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, утром в авто садился мужчина. Подозреваемым оказался 29-летний житель Амурского поселка. Ранее его судили за кражи, угон, грабеж и разбой. При себе у мужчины нашли похищенный видеорегистратор.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Оборудование вернут владельцу, пояснили правоохранители.

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#Кража#Полиция#Уголовное дело#Общество#Происшествия#Новости#Омск
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