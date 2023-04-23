По горячим следам. Омич вскрыл чужое авто и похитил ценное устройство

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, утром в авто садился мужчина. Подозреваемым оказался 29-летний житель Амурского поселка. Ранее его судили за кражи, угон, грабеж и разбой. При себе у мужчины нашли похищенный видеорегистратор.