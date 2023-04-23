По горячим следам. Омич вскрыл чужое авто и похитил ценное устройство

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Владелец автомобиля «Toyota Corolla» обратился в полицию. Рассказал, что вышел из дома и обнаружил: двери машины открыты, из салона пропал видеорегистратор. Сумма ущерба — шесть тысяч рублей.
Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, утром в авто садился мужчина. Подозреваемым оказался 29-летний житель Амурского поселка. Ранее его судили за кражи, угон, грабеж и разбой. При себе у мужчины нашли похищенный видеорегистратор.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Оборудование вернут владельцу, пояснили правоохранители.