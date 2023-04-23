Только кисельные берега. В Омской области стало меньше коров

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Омскстат представил данные о поголовье скота и птицы на конец марта 2023 года. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го показатели увеличились.
Поголовье свиней составляло почти 368 тысяч голов (+2,9%), птицы — 7 миллионов голов (+6,5%). Прирост связан с увеличением числа организаций сельского хозяйства.
Крупного рогатого скота стало на 1,6% меньше — около 366 тысяч голов. Сократилось на 2,2% количество коров — почти 143 тысячи голов. На 0,6% уменьшилось стадо овец и коз — более 223 тысяч голов.
Напомним, ранее мы рассказывали, как прирост поголовья свиней и птицы повлиял на темпы производства мяса и яиц.