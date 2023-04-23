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Только кисельные берега. В Омской области стало меньше коров

23 апреля 2023, 10:09
Фото: 1MI
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Стадо коров в Омской области сократилось на 2,2%

Уменьшилось поголовье коз, овец и крупного рогатого скота.

Омскстат представил данные о поголовье скота и птицы на конец марта 2023 года. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го показатели увеличились.

Поголовье свиней составляло почти 368 тысяч голов (+2,9%), птицы — 7 миллионов голов (+6,5%). Прирост связан с увеличением числа организаций сельского хозяйства.

Крупного рогатого скота стало на 1,6% меньше — около 366 тысяч голов. Сократилось на 2,2% количество коров — почти 143 тысячи голов. На 0,6% уменьшилось стадо овец и коз — более 223 тысяч голов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как прирост поголовья свиней и птицы повлиял на темпы производства мяса и яиц.

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#Статистика#Омскстат#Сельское хозяйство#Корова#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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