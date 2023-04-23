«Может произойти трагедия». Омичка пожаловалась на удручающее состояние дома

Известно, что кирпичный дом, расположенный в центре городка Нефтяников, 1956 года постройки. Имеет четыре этажа и столько же подъездов. Помимо квартир в здании есть нежилые помещения, там расположены отделения банков, фирма по доставке еды, салон оптики, торгово-офисная компания, различные магазины.