«Может произойти трагедия». Омичка пожаловалась на удручающее состояние дома

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В редакцию Города55 обратилась жительница дома №7 по улице Химиков. Женщина возмущена состоянием фасада здания:
«В любой момент может произойти трагедия: сверху отвалится кусок бетона кому-то на голову, да и балконы рушатся».
Известно, что кирпичный дом, расположенный в центре городка Нефтяников, 1956 года постройки. Имеет четыре этажа и столько же подъездов. Помимо квартир в здании есть нежилые помещения, там расположены отделения банков, фирма по доставке еды, салон оптики, торгово-офисная компания, различные магазины.
Омичка прислала фотографию указанного дома. На снимке видно, в каком состоянии находится фасад и крыша.
Напомним, ранее омичи жаловались на проблемы из-за аварийных домов по Камерному переулку. Их решили снести.