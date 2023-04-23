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«Может произойти трагедия». Омичка пожаловалась на удручающее состояние дома

23 апреля 2023, 11:18
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичка показала плачевное состояние жилого дома на Химиков

Женщина боится, что есть угроза для прохожих и местных жителей.

В редакцию Города55 обратилась жительница дома №7 по улице Химиков. Женщина возмущена состоянием фасада здания:

«В любой момент может произойти трагедия: сверху отвалится кусок бетона кому-то на голову, да и балконы рушатся».

Известно, что кирпичный дом, расположенный в центре городка Нефтяников, 1956 года постройки. Имеет четыре этажа и столько же подъездов. Помимо квартир в здании есть нежилые помещения, там расположены отделения банков, фирма по доставке еды, салон оптики, торгово-офисная компания, различные магазины.

Омичка прислала фотографию указанного дома. На снимке видно, в каком состоянии находится фасад и крыша.

Химиков, 7Химиков, 7
Химиков, 7
Фото: предоставлено Городу55

Напомним, ранее омичи жаловались на проблемы из-за аварийных домов по Камерному переулку. Их решили снести.

Аварийные дома по Камерному переулку, на которые жаловались омичи, все-таки снесут
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#Жалобы#Омичи#Жилье#Общество#Город#Новости#Омск
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