Масочный режим — все. Омский Роспотребнадзор отменил действующие ограничения

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
В Омской области отменили ограничения по гриппу и ОРВИ, которые действовали на территории региона с декабря прошлого года. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Александр Крига.
В конце 2022 года в больницах и социальных учреждениях из-за сложной эпидемиологической обстановки в Омской области ввели обязательный масочный режим. Для пациентов с признаками ОРВИ организовали отдельный прием, а в учебных заведениях — от детских садов до вузов — в случае заболеваемости 20% учащихся вводили карантин. Еще одно ограничение касалось детских домов, школ интернатов и пациентов стационаров — сюда запретили вход.
Теперь — с 20 апреля — постановление утратило силу и все ограничения официально отменены.
Напомним, что в Омской области продолжает расти число заболевших корью. Эксперты подтвердили семь лабораторно выявленных случаев — два у детей и пять у взрослых.