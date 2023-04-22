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Масочный режим — все. Омский Роспотребнадзор отменил действующие ограничения

22 апреля 2023, 04:18
Фото: 1MI
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В омских больницах и соцучреждениях перестал действовать масочный режим

Постановление об отмене усиленных мер по профилактике гриппа и ОРВИ подписал главный санитарный врач Омской области Александр Крига.

В Омской области отменили ограничения по гриппу и ОРВИ, которые действовали на территории региона с декабря прошлого года. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Александр Крига.

В конце 2022 года в больницах и социальных учреждениях из-за сложной эпидемиологической обстановки в Омской области ввели обязательный масочный режим. Для пациентов с признаками ОРВИ организовали отдельный прием, а в учебных заведениях — от детских садов до вузов — в случае заболеваемости 20% учащихся вводили карантин. Еще одно ограничение касалось детских домов, школ интернатов и пациентов стационаров — сюда запретили вход.

Фото: Скриншот постановления

Теперь — с 20 апреля — постановление утратило силу и все ограничения официально отменены.

Напомним, что в Омской области продолжает расти число заболевших корью. Эксперты подтвердили семь лабораторно выявленных случаев — два у детей и пять у взрослых.

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#Юлия Истомина#Ограничения#Масочный режим#Постановление#Общество#Город#Здравоохранение#Новости#Омск#Омская область#Александр Крига
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