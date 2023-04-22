Масочный режим — все. Омский Роспотребнадзор отменил действующие ограничения

В конце 2022 года в больницах и социальных учреждениях из-за сложной эпидемиологической обстановки в Омской области ввели обязательный масочный режим. Для пациентов с признаками ОРВИ организовали отдельный прием, а в учебных заведениях — от детских садов до вузов — в случае заболеваемости 20% учащихся вводили карантин. Еще одно ограничение касалось детских домов, школ интернатов и пациентов стационаров — сюда запретили вход.