В Омской области липовый юрист обманул своих клиентов на полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Тарская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело 39-летнего жителя Тары. На скамью подсудимых мужчина сядет по обвинению в мошенничестве под видом оказания юридических услуг
«По версии следствия, в период с 2020 по 2022 годы обвиняемый вводил граждан в заблуждение относительно оказания им юридических услуг, представительства в суде, помощи в получении социальных выплат, покупки различных товаров, в том числе объектов недвижимости», — пояснили в прокуратуре Омской области.
После получения денег от клиентов тарчанин создавал видимость работы, в частности, брал копии документов якобы для обращения в суд и оформления социальных выплат.
На деле же никаких юридических услуг обвиняемый не оказывал и просто присвоил 500 тысяч рублей.
Сам псевдоюрист вину в инкриминируемых деяниях так и не признал. Теперь омич все же попадет в суд, но уже в качестве подсудимого.