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В Омской области липовый юрист обманул своих клиентов на полмиллиона рублей

21 апреля 2023, 04:52
Фото: 1MI
Материалы уголовного дела переданы в суд
Итогом этого обмана стало уголовное дело по пяти эпизодам мошенничества.

Тарская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело 39-летнего жителя Тары. На скамью подсудимых мужчина сядет по обвинению в мошенничестве под видом оказания юридических услуг

«По версии следствия, в период с 2020 по 2022 годы обвиняемый вводил граждан в заблуждение относительно оказания им юридических услуг, представительства в суде, помощи в получении социальных выплат, покупки различных товаров, в том числе объектов недвижимости», — пояснили в прокуратуре Омской области.

После получения денег от клиентов тарчанин создавал видимость работы, в частности, брал копии документов якобы для обращения в суд и оформления социальных выплат.

На деле же никаких юридических услуг обвиняемый не оказывал и просто присвоил 500 тысяч рублей.

Сам псевдоюрист вину в инкриминируемых деяниях так и не признал. Теперь омич все же попадет в суд, но уже в качестве подсудимого.

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#Василий Попов#Уголовное дело#Суд#Прокуратура#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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