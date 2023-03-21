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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Директора омской стройфирмы осудят за уклонение от уплаты 15 млн рублей налогов

21 марта 2023, 11:09
Фото: Город55
В рамках предварительного расследования на имущество обвиняемого на сумму свыше 10 млн рублей наложили арест.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительной организации Олега Маслова. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 15 млн рублей.

С 2016 года по 2017 год ООО «Строительно-монтажная компания» подавала в налоговую заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по фиктивным операциям с рядом фирм. По итогу сумма неуплаченных налогов превысила 15 млн рублей.

В пресс-службе прокуратуры Омской области уточнили, что сейчас на имущество обвиняемого на сумму свыше 10 млн рублей наложен арест. Уголовное дело будет рассмотрено в Советском районном суде.

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#Ксения Карагодина#Прокуратура#Налоги#Обвинение#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Новости#Омск#Омская область
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