Директора омской стройфирмы осудят за уклонение от уплаты 15 млн рублей налогов

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительной организации Олега Маслова. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 15 млн рублей.



С 2016 года по 2017 год ООО «Строительно-монтажная компания» подавала в налоговую заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по фиктивным операциям с рядом фирм. По итогу сумма неуплаченных налогов превысила 15 млн рублей.