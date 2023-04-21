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Сергей Коновалов ушел с поста директора департамента информполитики Омска

21 апреля 2023, 03:06
Фото: Город55
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В администрации города произошли новые кадровые перестановки.

Сергей Коновалов больше не является главой департамента информационной политики мэрии Омска. Вчера, 20 апреля, он отработал последний день на этом посту. В администрации подтвердили его уход.

Стало известно, что теперь пресс-секретарь мэра Омска Сергея Шелеста Виктор Гашеев станет исполнять обязанности начальника профильного департамента. Он находится также в должности заместителя директора этой структуры.

Отметим, что пост главы департамента Коновалов занял в январе 2021 года, когда городом еще руководила Оксана Фадина. В дальнейшем его деятельность будет связана со сферой информационных технологий, сообщили в мэрии.

Ранее Город55 писал о смене пресс-секретаря губернатора Омской области. Помощником врио главы региона Виталия Хоценко стала его экс-пиарщица Мина Ахвердиева. Они вместе работали в правительстве ДНР. 

Известна судьба бывшего пресс-секретаря губернатора Омской области Елизаветы Каневой
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#Алина Ясинская#Пресс-секретарь#Сергей Коновалов#Департамент информационной политики#Кадровые перестановки#Отставки и назначения#Политика#Новости#Омск
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