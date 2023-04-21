Сергей Коновалов ушел с поста директора департамента информполитики Омска

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Сергей Коновалов больше не является главой департамента информационной политики мэрии Омска. Вчера, 20 апреля, он отработал последний день на этом посту. В администрации подтвердили его уход.
Стало известно, что теперь пресс-секретарь мэра Омска Сергея Шелеста Виктор Гашеев станет исполнять обязанности начальника профильного департамента. Он находится также в должности заместителя директора этой структуры.
Отметим, что пост главы департамента Коновалов занял в январе 2021 года, когда городом еще руководила Оксана Фадина. В дальнейшем его деятельность будет связана со сферой информационных технологий, сообщили в мэрии.
Ранее Город55 писал о смене пресс-секретаря губернатора Омской области. Помощником врио главы региона Виталия Хоценко стала его экс-пиарщица Мина Ахвердиева. Они вместе работали в правительстве ДНР.