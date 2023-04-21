Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Изображение материала

Реддих преобразовал «Электротехнический комплекс» и оформил его на офшоры

21 апреля 2023, 08:30
Фото: 1MI
иллюстрация
Теперь две трети уставного капитала компании принадлежат фирмам, зарегистрированным на Сейшелах.

Омская компания «Электротехнический комплекс» пережила радикальное преобразование. С 19 апреля это не акционерное общество, а общество с ограниченной ответственностью, уставной капитал которого разделен между тремя собственниками.

33,07% принадлежат Евгению Реддиху, учредителю и директору ЭТК, 51,72% — фирмам «Алдамс Инкорпорейтед», а остальные 15,2% — компании «Зантар Инвестментс ИНК». Второй и третий совладельцы зарегистрированы на Сейшельских островах.

Напомним: «Электротехнический комплекс» — одна из крупнейших омских компаний, работающих в сфере ЖКХ. Его специализация — передача электроэнергии и техприсоединение к распределительным электросетям. Еще недавно совет директоров этой фирмы возглавлял депутат Омского городского совета Аркадий Лунев. Месяц назад Лунев оставил и этот пост, и должность директора «Теплогенерирующего комплекса» — еще одной компании Евгения Реддиха.

 

Омский депутат Лунев ушел с поста директора «ТГКОМа»
Узнать подробнее
#Электротехнический комплекс#Бизнес#Новости#Евгений Реддих#Николай Эйхвальд
Подпишитесь
Сергей Коновалов ушел с поста директора департамента информполитики Омска
Сегодня, 03:06
Омскому застройщику Сафаряну списали 98.5 млн рублей на стройке школы в Горьковском
Сегодня, 07:23
Депутатские интересы против омичей. Застройка Омской крепости идет полным ходом
Вчера, 10:19
Депутаты омского Заксобрания отчитались о доходах по новым правилам без имен
Сегодня, 02:49
В Омске в честь 9 Мая состоится парад Победы
Сегодня, 03:42
В Омске на строительство нового Западного кладбища выделили 247 млн рублей
Сегодня, 04:25