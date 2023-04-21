Реддих преобразовал «Электротехнический комплекс» и оформил его на офшоры

Напомним: «Электротехнический комплекс» — одна из крупнейших омских компаний, работающих в сфере ЖКХ. Его специализация — передача электроэнергии и техприсоединение к распределительным электросетям. Еще недавно совет директоров этой фирмы возглавлял депутат Омского городского совета Аркадий Лунев. Месяц назад Лунев оставил и этот пост, и должность директора «Теплогенерирующего комплекса» — еще одной компании Евгения Реддиха.