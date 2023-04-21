Реддих преобразовал «Электротехнический комплекс» и оформил его на офшоры

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:32
Омская компания «Электротехнический комплекс» пережила радикальное преобразование. С 19 апреля это не акционерное общество, а общество с ограниченной ответственностью, уставной капитал которого разделен между тремя собственниками.
33,07% принадлежат Евгению Реддиху, учредителю и директору ЭТК, 51,72% — фирмам «Алдамс Инкорпорейтед», а остальные 15,2% — компании «Зантар Инвестментс ИНК». Второй и третий совладельцы зарегистрированы на Сейшельских островах.
Напомним: «Электротехнический комплекс» — одна из крупнейших омских компаний, работающих в сфере ЖКХ. Его специализация — передача электроэнергии и техприсоединение к распределительным электросетям. Еще недавно совет директоров этой фирмы возглавлял депутат Омского городского совета Аркадий Лунев. Месяц назад Лунев оставил и этот пост, и должность директора «Теплогенерирующего комплекса» — еще одной компании Евгения Реддиха.