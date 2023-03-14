Омский депутат Лунев ушел с поста директора «ТГКОМа»

«ТГКОМ» — одно из крупнейших предприятий, работающих в коммунальной сфере Омска. Он снабжает омичей теплом и горячей водой, его доходы за 2021 год составили 867 млн рублей. Стоит отметить, что сейчас с этой компанией судится «Газпром Межрегионгаз Омск», которому «ТГКОМ» задолжал примерно 200 млн рублей за электричество.