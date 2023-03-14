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Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Омский депутат Лунев ушел с поста директора «ТГКОМа»

14 марта 2023, 04:53
Фото: 1MI
иллюстрация
Теперь предприятием руководит его владелец, Евгений Реддих.

В ООО «Теплогенерирующий комплекс» сменилось руководство. Начиная с 13 марта генеральным директором этого предприятия является Евгений Реддих — единственный владелец его уставного капитала. Он сменил Аркадия Лунева, руководившего «ТГКОМом» почти 10 лет, а сейчас заседающего в Омском городском совете.

«ТГКОМ» — одно из крупнейших предприятий, работающих в коммунальной сфере Омска. Он снабжает омичей теплом и горячей водой, его доходы за 2021 год составили 867 млн рублей. Стоит отметить, что сейчас с этой компанией судится «Газпром Межрегионгаз Омск», которому «ТГКОМ» задолжал примерно 200 млн рублей за электричество.

С чем связаны кадровые решения, остается непонятным, и наш звонок Луневу ничего не прояснил.

— Комментировать свои решения я пока не готов, — объяснил депутат.

Лунев остается главой совета директоров акционерного общества «Электротехнический комплекс», на 33% принадлежащего все тому же Реддиху. Кроме того, он возглавляет совет общественного движения «Мы — Амур!» (именно от Амурского поселка Лунев дважды избирался в Городской совет).

 

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#Коммунальные услуги#Город#Новости#Аркадий Лунев#Николай Эйхвальд
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