Разгорается. В районе Омской области за сутки случилось сразу пять пожаров

А вечером тоже же дня, примерно в 21:00, в Знаменском районе случился крупный пожар на площади 10 тыс кв. м. На место выезжали пять спасателей на одной спецмашине. Полностью ликвидировать последствия возгорания удалось только к 22:40. В МЧС рассказали, что на улице Садовая (село Бутаково) вспыхнула трава на открытой местности. Специалистам предстоит определить причину пожара.