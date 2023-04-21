Разгорается. В районе Омской области за сутки случилось сразу пять пожаров

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
За последние сутки в одном только Горьковском районе произошло пять возгораний. Трава вспыхнула на открытой местности в рабочем поселке Горьковское. Огонь разошелся на улицах Красноярова (площадь 500 кв. м) и Лесной (площадь 2 тыс кв. м). К слову, в указанный муниципальный район сегодня утром выехал врио главы региона Виталий Хоценко вместе с правительственной командой.
Накануне также загорелся сухостой в селах Красная Поляна (80 кв. м) и Новопокровка на улицах Ленина (300 кв. м) и Зеленая (99 кв. м). Известно, что на последнем участке горел мусор.
А вечером тоже же дня, примерно в 21:00, в Знаменском районе случился крупный пожар на площади 10 тыс кв. м. На место выезжали пять спасателей на одной спецмашине. Полностью ликвидировать последствия возгорания удалось только к 22:40. В МЧС рассказали, что на улице Садовая (село Бутаково) вспыхнула трава на открытой местности. Специалистам предстоит определить причину пожара.
Ранее Город55 писал о череде крупных природных пожаров в регионе, произошедших за последние дни. В одном из них из-за возгорания сухой травы сгорели дотла два жилых дома. Это случилось в Колосовском районе.
Напомним, что этой весной профилактических выжиганий травы в Омской области не проводят. Главное управление лесного хозяйства региона переносит эти работы на осень.