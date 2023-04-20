Началось. В Омской области вместе с сухой травой сгорели два дома

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
Сразу несколько крупных природных пожаров за минувшие сутки потушили спасатели Омской области. В основном горела сухая трава, но в одном случае огонь перекинулся и на жилые постройки. Так в селе Бражниково Колосовского района огонь охватил сразу два жилых дома. Оба строения сгорели дотла.
«Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:46. На момент прибытия первых подразделений горела сухая трава, два жилых дома и хозпостройки», — рассказали в ГУ МЧС по Омской области.
Еще до приезда спасателей из строения эвакуировались 4 человека, в том числе 2 детей. В результате пожара сгорели дома и постройки на площади в 161 квадратный метр, а также 1000 квадратных метров травы.
Самый же крупный природный пожар днем 19 апреля случился в деревне Пушкарево Знаменского района, где огонь охватил площадь сразу в 30 тысяч квадратных метров. На тушение у сотрудников пожарной охраны ушло более 3 часов.
Так же в этот день сухая трава горела в Центральном и Кировском округах Омска, а также в селе Красный Яр Большереченского района.
Напомним, что в прошлом году в огненную пятницу, 6 мая, сухая трава и сильный ветер стал причиной крупных пожаров сразу в 8 населенных пунктах Омской области. Более всего досталось городу Называевску и омскому микрорайону Новоалександровка.
В текущем году, по прогнозу МЧС, лесные и природные пожары угрожают сразу 56 населенным пунктам.