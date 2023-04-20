Началось. В Омской области вместе с сухой травой сгорели два дома

Сразу несколько крупных природных пожаров за минувшие сутки потушили спасатели Омской области. В основном горела сухая трава, но в одном случае огонь перекинулся и на жилые постройки. Так в селе Бражниково Колосовского района огонь охватил сразу два жилых дома. Оба строения сгорели дотла.