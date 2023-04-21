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Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем

21 апреля 2023, 17:13
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий по-прежнему борется за мировую шахматную корону в матче против китайца Дин Лижэня.

После девятой партии, завершившейся ничьей, Россиянин продолжает лидировать в счете со счетом 5:4. Об этом пишет 360tv.ru.

Оба игрока отказались от изначально выбранного берлинского варианта испанской партии и подошли к созданию необычной позиции, которая ранее не была использована в чемпионатах. В ходе всей игры ни один спортсмен не смог захватить инициативу до тех пор, пока они не договорились на ничью.

#Спорт
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