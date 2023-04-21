Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
После девятой партии, завершившейся ничьей, Россиянин продолжает лидировать в счете со счетом 5:4. Об этом пишет 360tv.ru.
Оба игрока отказались от изначально выбранного берлинского варианта испанской партии и подошли к созданию необычной позиции, которая ранее не была использована в чемпионатах. В ходе всей игры ни один спортсмен не смог захватить инициативу до тех пор, пока они не договорились на ничью.