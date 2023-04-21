Двое омичей получили срок за попытку организовать теракт в центре Москвы

По итогу обоих признали виновными в подготовке теракта, но Жучков также получил срок за сбыт наркотиков в крупном размере. Ему назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы, а его подельнику Сергееву дали восемь лет. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр суда, первые три года омичи будут отбывать наказание в тюрьме. После их переведут в колонию строгого режима.