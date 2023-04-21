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Published Сегодня, 06:15

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Двое омичей получили срок за попытку организовать теракт в центре Москвы

21 апреля 2023, 06:15
Фото: Город55
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Они планировали поджог автозака в рамках антивоенной акции.

Стали известны итоги заседания Второго Западного окружного военного суда, где выносили приговор двум жителям Омска А. Жучкову и В. Сергееву. Их признали виновными в подготовке теракта в центре столицы.

Мужчин в состоянии сильного наркотического опьянения задержали в марте 2022 года рядом с Малой Бронной. Там они планировали развернуть незаконную акцию протеста. В рюкзаке одного из омичей Росгвардия нашла коктейли Молотова, нож и газовый баллончик. По официальной информации пресс-службы суда, после этого нарушители из-за употребленных веществ впали в кому. Их экстренно госпитализировали и привели в чувство.

Уже при допросе задержанные рассказали, что хотели поджечь машину Росгвардии или автозак. Далее в планах у протестующих было самоубийство. Уже позднее компания стала утверждать, что только один из них был намерен устроить поджог, а второй лишь готовился к суициду.

По итогу обоих признали виновными в подготовке теракта, но Жучков также получил срок за сбыт наркотиков в крупном размере. Ему назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы, а его подельнику Сергееву дали восемь лет. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр суда, первые три года омичи будут отбывать наказание в тюрьме. После их переведут в колонию строгого режима.

Ранее Город55 писал о пособнике сирийских террористов, который мечтал уехать из Омска и вести преступную деятельность вместе с ними. Для этого он читал обучающую литературу и пробовал себя в роли администратора телеграм-канала, где преступники собирали для своих нужд деньги.

В Омске задержали пособника террористов, который помогал собирать деньги для боевиков
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#Уголовное дело#Теракт#Протест#Акция#Сбыт наркотиков#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Москва#Алина Ясинская
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