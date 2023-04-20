В Омске задержали пособника террористов, который помогал собирать деньги для боевиков

Ранее Город55 сообщал, что на одной из строек Омска задержали 81 нелегального мигранта. Все задержанные гастарбайтеры работали на площадке с нарушением миграционного законодательства. Их доставили в Управление по вопросам миграции, опросили, сфотографировали и сняли отпечатки пальцев.