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В Омске задержали пособника террористов, который помогал собирать деньги для боевиков

20 апреля 2023, 07:44
Фото: УФСБ России по Омской области
Подозреваемый собирался уехать в Сирию для участия в боевых действиях.

В Омске задержали пособника международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Об этом сообщили сегодня, 20 апреля, в пресс-службе УФСБ по Омской области.

Известно, что задержанный является гражданином одной из стран Центральной Азии. Фигурант общался с участниками международной террористической организации из Сирии и предложил им помощь по сбору денег для приобретения оружия. Привлекать средства планировалось через телеграм-канал.

Также оперативники выяснили, что задержанный планировал в дальнейшем выехать в Сирию для участия в боевых действиях. Находясь в Омске, он изучал минно-взрывное дело.

Следователи завели на подозреваемого дело за «финансирование террористической деятельности». Фигуранта заключили под стражу.

Ранее Город55 сообщал, что на одной из строек Омска задержали 81 нелегального мигранта. Все задержанные гастарбайтеры работали на площадке с нарушением миграционного законодательства. Их доставили в Управление по вопросам миграции, опросили, сфотографировали и сняли отпечатки пальцев.

На омской стройке задержали 81 нелегального мигранта
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#Евгений Игишев
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