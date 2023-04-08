Омский депутат Госдумы Фадина заработала в 2022 году больше 6 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
По новому закону депутаты больше не обязаны отчитываться о доходах. Теперь информация об этом будет подаваться в обезличенном виде без уточнения персоналий. Но бывший мэр Омска, депутат Госдумы Оксана Фадина заявила, что ей нечего скрывать, поэтому она сохраняет традицию и рассказывает о своих доходах и имуществе открыто.
«Закон не освобождает депутатов от необходимости предоставления декларации: она сдается и проверяется. Если депутат считает это важным, и у его избирателя есть запрос на это, то он может опубликовать свою декларацию самостоятельно», — отметила народный избранник в своем телеграм-канале.
Фадина предоставила данные в динамике четырех последних лет. С 2019 по 2021 года ее доход за год был примерно на одном уровне. В среднем тогда еще мэр Омска получала от 5 до 5,3 млн рублей. В сентябре 2021 года в политической карьере Оксаны Фадины случился крутой поворот: она покинула кресло градоначальника Омска и перешла на службу в Госдуму. Ее доход в 2022 году значительно вырос и составил 6,3 млн рублей. Будучи депутатом Госдумы, она получила на 1,1 млн больше, чем в последний год на посту мэра.
По поводу собственности Фадиной. У нее есть жилой дом площадью 145 кв. м и участок под ИЖС на 455 кв. м. Бывший мэр Омска также получила в столице квартиру размером 83,8 кв. м, которой будет пользоваться, пока является депутатом Госдумы. Ранее в разговоре с Городом55 Фадина рассказала, что не видит в новом законе каких-либо нарушений, которые бы нарушали принцип открытости народных избранников.
«Если кто-то думает, что налоговая декларация может стать залогом безопасности для депутата, который хочет кого-то обмануть, то этот человек ошибается. Можно что угодно написать в документе вне зависимости от того, открытый он или закрытый. Есть служба безопасности, есть надзорные органы, которые при любом формате обеспечат проверку», — с уверенностью произнесла депутат.
К слову, по итогам 2021 года Оксана Фадина заняла в списке самых состоятельных омских депутатов Госдумы пятую строчку. Лидером же оказался Игорь Антропенко, задекларировавший 113,4 млн рублей годового дохода.