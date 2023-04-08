Омский депутат Госдумы Фадина заработала в 2022 году больше 6 миллионов рублей

Фадина предоставила данные в динамике четырех последних лет. С 2019 по 2021 года ее доход за год был примерно на одном уровне. В среднем тогда еще мэр Омска получала от 5 до 5,3 млн рублей. В сентябре 2021 года в политической карьере Оксаны Фадины случился крутой поворот: она покинула кресло градоначальника Омска и перешла на службу в Госдуму. Ее доход в 2022 году значительно вырос и составил 6,3 млн рублей. Будучи депутатом Госдумы, она получила на 1,1 млн больше, чем в последний год на посту мэра.