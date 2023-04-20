В Омске в утреннем ДТП пострадала 5-летняя девочка

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
В Омске госавтоинспекторы разбираются во всех нюансах ДТП на улице Труда, где пострадала 5-летняя девочка.
Как пояснили в региональной Госавтоинспекции, около 07:40 в районе дома № 74 на улице труда 36-летний мужчина за рулем Toyota Camry не пропустил автомобиль Nissan, которым управляла 35-летняя женщина.
В результате столкновения пострадала маленькая пассажирка из Nissan, которую на скорой увезли в больницу.