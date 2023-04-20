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В Омске в утреннем ДТП пострадала 5-летняя девочка

20 апреля 2023, 04:18
Фото: УГИБДД по Омской области
пострадавшего ребенка доставили в больницу
Ребенка с различными травмами доставили в одну из городских больниц.

В Омске госавтоинспекторы разбираются во всех нюансах ДТП на улице Труда, где пострадала 5-летняя девочка.

Как пояснили в региональной Госавтоинспекции, около 07:40 в районе дома № 74 на улице труда 36-летний мужчина за рулем Toyota Camry не пропустил автомобиль Nissan, которым управляла 35-летняя женщина.

В результате столкновения пострадала маленькая пассажирка из Nissan, которую на скорой увезли в больницу.

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#Василий Попов#ДТП#Авария#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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