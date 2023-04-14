Скрылся с места ДТП. Стали известны подробности со сгоревшим авто в Омской области

Напомним, горящий автомобиль в поле обнаружили вчера, 13 апреля. Сообщение о возгорании сотрудники МЧС получили в 19:41, однако позвонил ли это владелец авто или кто-то другой неизвестно. На месте водителя не оказалось. У автомобиля сгорела внутренняя отделка, повреждена панель управления.