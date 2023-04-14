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Скрылся с места ДТП. Стали известны подробности со сгоревшим авто в Омской области

14 апреля 2023, 12:18
Фото: ГУ МЧС Росси по Омской области

Водитель в Омской области скрылся с места ДТП, а позже его машина сгорела в поле

В аварии и пожаре никто не пострадал.

В полиции Городу55 рассказали подробности инцидента со сгоревшей машиной в Омской области. Водитель уехал с места аварии, а после его автомобиль пришлось тушить сотрудникам МЧС.

«В районе 12-го километра автодороги Любино — Красный Яр произошло столкновение двух автомобилей — Daewoo Nexia и ВАЗ-2110. Водитель Daewoo Nexia с места происшествия скрылся. ДТП без пострадавших. Проводится проверка» — рассказали полицейские.

Напомним, горящий автомобиль в поле обнаружили вчера, 13 апреля. Сообщение о возгорании сотрудники МЧС получили в 19:41, однако позвонил ли это владелец авто или кто-то другой неизвестно. На месте водителя не оказалось. У автомобиля сгорела внутренняя отделка, повреждена панель управления.

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#Евгений Игишев#Полиция#Авария#ДТП#Происшествия#Омск#Омская область
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