Скрылся с места ДТП. Стали известны подробности со сгоревшим авто в Омской области

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В полиции Городу55 рассказали подробности инцидента со сгоревшей машиной в Омской области. Водитель уехал с места аварии, а после его автомобиль пришлось тушить сотрудникам МЧС.
«В районе 12-го километра автодороги Любино — Красный Яр произошло столкновение двух автомобилей — Daewoo Nexia и ВАЗ-2110. Водитель Daewoo Nexia с места происшествия скрылся. ДТП без пострадавших. Проводится проверка» — рассказали полицейские.
Напомним, горящий автомобиль в поле обнаружили вчера, 13 апреля. Сообщение о возгорании сотрудники МЧС получили в 19:41, однако позвонил ли это владелец авто или кто-то другой неизвестно. На месте водителя не оказалось. У автомобиля сгорела внутренняя отделка, повреждена панель управления.