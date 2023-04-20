В Омске к концу недели отремонтируют дорогу, на которую часто жаловались жители

В список ремонтируемых объектов вошла и дорога по Сыропятскому тракту, на которую постоянно жаловались водители. Руководитель Управления по ремонту и содержанию дорог департамента городского хозяйства Асхат Сабитов сообщил, что полностью работы на этом участке завершат к концу недели. Сейчас здесь обновили более 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна.