В Омске к концу недели отремонтируют дорогу, на которую часто жаловались жители

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В Омске продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог. Всего в этом сезоне планируют обновить 450 участков улиц — это и дороги общего пользования, и проезды, и подъезды к садоводческим товариществам.
В список ремонтируемых объектов вошла и дорога по Сыропятскому тракту, на которую постоянно жаловались водители. Руководитель Управления по ремонту и содержанию дорог департамента городского хозяйства Асхат Сабитов сообщил, что полностью работы на этом участке завершат к концу недели. Сейчас здесь обновили более 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
В пресс-службе омской мэрии уточнили, что в настоящий момент аварийно-восстановительный ремонт выполнили на площади 24,3 тысячи квадратных метров. Завершили ремонтные работы на участках улиц Талалихина, 60 лет Победы, дорогах к микрорайонам Рябиновка, 14-й Военный городок и др.
Напомним, состоянием городских магистралей остался недоволен врио губернатора Виталий Хоценко. На выходных он сел за руль автомобиля, чтобы лично оценить ситуацию с дорогами в Омске.