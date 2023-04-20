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В Омске к концу недели отремонтируют дорогу, на которую часто жаловались жители

20 апреля 2023, 13:11
Фото: Пресс-служба администрации Омска
В порядок привели более 12 тысяч квадратных метров дорожной поверхности по Сыропятскому тракту.

В Омске продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог. Всего в этом сезоне планируют обновить 450 участков улиц — это и дороги общего пользования, и проезды, и подъезды к садоводческим товариществам.

В список ремонтируемых объектов вошла и дорога по Сыропятскому тракту, на которую постоянно жаловались водители. Руководитель Управления по ремонту и содержанию дорог департамента городского хозяйства Асхат Сабитов сообщил, что полностью работы на этом участке завершат к концу недели. Сейчас здесь обновили более 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

В пресс-службе омской мэрии уточнили, что в настоящий момент аварийно-восстановительный ремонт выполнили на площади 24,3 тысячи квадратных метров. Завершили ремонтные работы на участках улиц Талалихина, 60 лет Победы, дорогах к микрорайонам Рябиновка, 14-й Военный городок и др.

Напомним, состоянием городских магистралей остался недоволен врио губернатора Виталий Хоценко. На выходных он сел за руль автомобиля, чтобы лично оценить ситуацию с дорогами в Омске.

«После зимы с дорогами не очень хорошо». Хоценко проехал за рулем по омским улицам
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#Дороги#Ремонт дорог#Общество#Город#Новости#Омск#Юлия Истомина
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