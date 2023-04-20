Транспортным прокурором Барабинского района стал омич Василий Пугаев

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Updated Сегодня, 02:37
Стало известно о назначении уроженца Омска на должность Барабинского транспортного прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. 38-летний младший советник юстиции Василий Пугаев теперь занимает этот пост, рассказали в профильном ведомстве.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал соответствующий приказ 14 апреля.
Известно, что Пугаев получил высшее юридическое образование в 2011 году. В последний год учебы он начал проходить службу в органах прокуратуры. Василий успел поработать во многих должностях.
Сначала он был помощником, потом старшим помощником и заместителем прокурора района прокуратуры Омской области. Далее та же ветка событий развивалась в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Василий занял пост помощника, далее — старшего помощника Омского транспортного прокурора.
Ранее в Омске ушли на пенсию прокурор Центрального округа Владимир Голубь, прокурор Ленинского округа Татьяна Сидоренко, старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области Мария Полищук и бывший прокурор Седельниковского района Сергей Бредихин.