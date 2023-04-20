Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:34

Published Сегодня, 02:34

Modified Сегодня, 02:37

Updated Сегодня, 02:37

Изображение материала

Транспортным прокурором Барабинского района стал омич Василий Пугаев

20 апреля 2023, 02:34
Фото: Город55
иллюстрация
Он официально вступил в должность еще на прошлой неделе.

Стало известно о назначении уроженца Омска на должность Барабинского транспортного прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. 38-летний младший советник юстиции Василий Пугаев теперь занимает этот пост, рассказали в профильном ведомстве.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал соответствующий приказ 14 апреля.
Известно, что Пугаев получил высшее юридическое образование в 2011 году. В последний год учебы он начал проходить службу в органах прокуратуры. Василий успел поработать во многих должностях.

Фото: Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Сначала он был помощником, потом старшим помощником и заместителем прокурора района прокуратуры Омской области. Далее та же ветка событий развивалась в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Василий занял пост помощника, далее — старшего помощника Омского транспортного прокурора.

Ранее в Омске ушли на пенсию прокурор Центрального округа Владимир Голубь, прокурор Ленинского округа Татьяна Сидоренко, старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области Мария Полищук и бывший прокурор Седельниковского района Сергей Бредихин.

Прокуроров Центрального и Ленинского округов Омска проводили на пенсию
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Транспортная прокуратура#Отставки и назначения#Общество#Новости#Омск
Подпишитесь
В Омске не нашли признаков существования горотделения «ЕР» с Шелестом во главе
Вчера, 12:48
Александр Ушаков официально выбыл из числа совладельцев радиозавода имени Попова
Вчера, 11:18
В Омске запретили строительство рядом с гостиницей Cosmos миллиардера Евтушенкова
Вчера, 05:42
Срочно. У напавшей на медсестру омской блогерши Евы Абрамович забрали дочь
Вчера, 06:58
Охранять омское метро и аэропорт в Федоровке снова будет «Зенит-М»
Вчера, 05:38
В Омске пустят «с молотка» оружие самого бедного экс-депутата Заксобрания Головачева
Вчера, 06:54