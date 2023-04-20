Транспортным прокурором Барабинского района стал омич Василий Пугаев

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал соответствующий приказ 14 апреля.

Известно, что Пугаев получил высшее юридическое образование в 2011 году. В последний год учебы он начал проходить службу в органах прокуратуры. Василий успел поработать во многих должностях.