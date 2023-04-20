Молодую омичку подозревают в совращении десятилетнего племянника

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
По версии следствия, жительница Усть-Ишимского района, когда ей было 18 лет, принудила десятилетнего племянника к половой связи. Теперь уже 20-летняя девушка находится под домашним арестом. Известно, что вопиющий случай произошел летом 2021 года.
По данным источника РИА Новости, подозреваемую мог шантажировать ее новый знакомый из другой страны, с которым они тогда общались в социальных сетях. Молодые люди вели интимную переписку, после чего он заявил, что разошлет ее откровенные фотографии ее друзьям. Парень заставил снять видео с племянником, чтобы этого не случилось.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Город55 обратился за комментарием в СУ СК РФ по Омской области.