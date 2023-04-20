Молодую омичку подозревают в совращении десятилетнего племянника

По данным источника РИА Новости, подозреваемую мог шантажировать ее новый знакомый из другой страны, с которым они тогда общались в социальных сетях. Молодые люди вели интимную переписку, после чего он заявил, что разошлет ее откровенные фотографии ее друзьям. Парень заставил снять видео с племянником, чтобы этого не случилось.