Реже насилуют, чаще сбивают детей: как изменилась за год омская преступность

Отдельная история — происшествия на дорогах. Общее число погибших в ДТП уменьшилось на четверть (до 43 за год), а вот детей стали сбивать чаще почти на 13%. В общей сложности зафиксировано 211 таких случаев, причём заметно выросла доля ДТП, в которых виноваты именно дети. Погибли за год два ребенка (в 2021 году погиб один).