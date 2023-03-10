Реже насилуют, чаще сбивают детей: как изменилась за год омская преступность

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 06:27
14 марта в Омском городском совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Один из пунктов повестки — отчет главы УМВД по Омску Александра Кубатина о деятельности его ведомства в 2022 году. Этот документ есть в распоряжении Города55, и по нему можно составить общее представление о криминальной жизни Омска.
Если оценивать общее количество преступлений, самой «популярной» статьей УК, вопреки расхожим представлениям, станет не 228-я (она на втором месте). Чаще всего в Омске совершают «хищения, совершённые с использованием информационных технологий, средств мобильной связи и банковских карт». Это каждое четвертое преступление, 3 656 из 14 894.
Кстати, общее число преступлений осталось по сравнению с 2021 годом примерно тем же: снижение на 0,8% — это уровень статистической погрешности. Число вышеупомянутых «хищений» уменьшилось на 15%, угонов машин — на 22,5%. Омичи реже совершают преступления в пьяном виде, реже становятся жертвами дети. Особенно радует уменьшение количества грабежей (в полтора с лишним раза, на 40,4%) и изнасилований (вдвое, на 52,4%).
При этом число убийств уменьшилось всего на 3%, а доля преступлений, совершенных рецидивистами, выросла до 38%.
Отдельная история — происшествия на дорогах. Общее число погибших в ДТП уменьшилось на четверть (до 43 за год), а вот детей стали сбивать чаще почти на 13%. В общей сложности зафиксировано 211 таких случаев, причём заметно выросла доля ДТП, в которых виноваты именно дети. Погибли за год два ребенка (в 2021 году погиб один).
Инспекторы ДПС и ГИБДД за прошедший год наложили штрафов в общей сложности на 75,33 млн рублей. В среднем это почти 70 рублей на каждого омича.
От депутатов в этой ситуации не требуется никакого содержательного решения: они просто проголосуют за «принять к сведению» сначала в комитете, потом на пленарном заседании. Заранее известно, что парламентарии зададут главе УМВД серию вопросов об охране правопорядка на городских окраинах и о контроле за продажами алкоголя.