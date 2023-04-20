Депутаты Омского городского совета сдали кровь в онкодиспансере

Станция переливания крови при онкодиспансере работает с 1994 года. В среднем здесь сдают кровь по 15-20 человек в день. За год заготавливается примерно 1900 литров крови, которую затем разделяют на компоненты. Часть своих запасов больница передает другим медицинским учреждениям для оказания срочной помощи: для этих целей в любой момент готовы 15-20 литров эритроцитсодержащих компонентов и 150 литров свежезамороженной плазмы. Для пациентов онкодиспансера всегда наготове 30 литров эритросодержащих компонетов и 200 литров плазмы.