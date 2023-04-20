Депутаты Омского городского совета сдали кровь в онкодиспансере

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Published Сегодня, 05:52
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Сегодня, 20 апреля, по всей России проходят акции по сдаче донорской крови, приуроченные к Национальному дню донора. Не остался в стороне и Омск. В частности, восемь депутатов Омского городского совета приехали в онкологический диспансер, чтобы там сдать кровь.
— В душе и сердце каждого человека, наверное, потенциально есть это желание делать добро, — рассказала о причинах своего участия в акции Светлана Студеникина, заместитель председателя городского совета и глава комитета по социальным вопросам. — В данном случае речь о том, что твоя кровь может спасти другого человека, и, конечно, это очень важно. Даже среди всей нашей жизненной суеты (а мы ведь вечно куда-то бежим, всегда обременены какими-то заботами) нужно остановиться и понять: 15-минутной простой процедурой, после которой тебе дали чай с пирожными, ты можешь сделать очень важное и нужное для другого человека дело. Поэтому депутаты Омского городского совета в очередной раз откликнулись на предложение сдать кровь в донорском центре.
Кроме Светланы Студеникиной, откликнулись Алексей Сокин, Антон Ремнев, Инна Гомолко, Алексей Половников, Максим Концедалов и Валерий Студеникин. На станции переливания крови их встретил коллега — главврач диспансера Дмитрий Маркелов, который тоже выступил в роли донора.
— День донора придуман для одного — чтобы показать всем людям на земле, насколько донорство важно, — объяснил Маркелов. — Не секрет, что переливание крови либо компонентов крови, как мы чаще всего делаем, спасает жизни людям. Если у врачей нет ни крови, ни компонентов, спасти человека бывает практически невозможно. И так бывает часто.
Онкодиспансер — уникальное для Омска учреждение, в составе которого есть станция переливания крови. В этой больнице выполняются тяжелейшие операции, специалисты проводят сложнейшие курсы химиотерапии, из-за чего у пациентов нарушается функция кроветворения. В этом случае единственный способ помочь — переливание крови.
— Мы все можем оказаться пациентами по какой-либо причине, — констатировал Маркелов, — и слава богу, что находятся люди, которые готовы жертвовать своим временем, чтобы кого-то спасти. Сегодня к нам пришли депутаты Городского совета, потому что они понимают, насколько это важно, и знают, что это спасает жизни.
Стоит отметить, что многие из сегодняшних доноров сдавали кровь в онкодиспансере и год назад, еще будучи кандидатами в депутаты. Но были и новички — например, Валерий Студеникин сдавал кровь впервые.
— Меня переполняют эмоции, — рассказал депутат, — потому что я увидел, как эта процедура проходит, и испытал на себе. Это не просто хорошее, но и полезное для каждого дело, ведь благодаря ему обновляется кровь. При этом оно очень нужное, ведь тот, кто становятся донором кому-то спасает жизнь. Нам рассказали, что за год только онкодиспансер использует 300 литров крови. Ставлю себе в зачет. Сегодня я стал донором и думаю, что теперь буду сдавать кровь постоянно.
Станция переливания крови при онкодиспансере работает с 1994 года. В среднем здесь сдают кровь по 15-20 человек в день. За год заготавливается примерно 1900 литров крови, которую затем разделяют на компоненты. Часть своих запасов больница передает другим медицинским учреждениям для оказания срочной помощи: для этих целей в любой момент готовы 15-20 литров эритроцитсодержащих компонентов и 150 литров свежезамороженной плазмы. Для пациентов онкодиспансера всегда наготове 30 литров эритросодержащих компонетов и 200 литров плазмы.
Национальный день донора отмечается в России с 2007 года. Ровно 191 год назад, 20 апреля 1832 года, молодой врач из Санкт-Петербурга Андрей Вольф впервые в истории провёл переливание крови беременной женщине. В Омске первый кабинет переливания крови заработал в 1935 году по инициативе доктора медицинских наук Марка Рабиновича. По данным на 1 января 2023 года, в Омской области насчитывается 10 707 почётных доноров.