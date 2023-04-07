Волонтеры Омского НПЗ снова поучаствовали в акции «День донора»

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Омский НПЗ «Газпром нефти» провел уже традиционный «День донора». Принять участие в первой в 2023 году акции решили 112 сотрудников предприятия — как уже опытные доноры, так и новички.
Четыре раза в год добровольцы предприятия сдают кровь для тяжелобольных пациентов городских больниц, что помогает спасать сотни жизней. С каждым годом число сотрудников, желающих принять участие в акции, растет. Донорами за время существования акции стали более 2000 человек.
«Первый в этом году День донора собрал 112 добровольцев, среди которых было много новичков. Коллектив Омского нефтеперерабатывающего завода всегда проявляет готовность оказать помощь людям, чья жизнь зависит от наличия у врачей запасов крови», — рассказал гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.
На ОНПЗ «День донора» проводится в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» в сотрудничестве с Центром крови Омской области. За последние 10 лет медики для организации донации выезжали на предприятие уже 53 раза.
Кстати, 48 сотрудников Омского НПЗ стали «Почетными донорами России». Сам же ОНПЗ всегда создает условия для реализации добровольческих инициатив активных жителей Омска. Только в этом году в рамках грантового конкурса «Родные города» собираются поддержать 13 социальных проектов омичей.