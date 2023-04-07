Волонтеры Омского НПЗ снова поучаствовали в акции «День донора»

Четыре раза в год добровольцы предприятия сдают кровь для тяжелобольных пациентов городских больниц, что помогает спасать сотни жизней. С каждым годом число сотрудников, желающих принять участие в акции, растет. Донорами за время существования акции стали более 2000 человек.