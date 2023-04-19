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Врио губернатора Хоценко обсудил депутатами проблемы Омска

19 апреля 2023, 06:53
Фото: omskportal.ru
Виталий Хоценко инициировал встречу с депутатами Горсовета, чтобы обсудить с ними жалобы и недовольства омичей.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, впервые в постсоветский период руководитель региона, пусть и временный, посетил с рабочим визитом Горсовет.

В первую очередь перед Хоценко отчитались о составе депутатского корпуса и о его структуре. Затем Врио губернатора попросил у депутатов больше информации о жалобах омичей и проблемах в городе, так как депутаты должны решать проблемы своих избирателей.

«Готов к конструктивной работе. Самое главное, чтобы нашу работу замечали жители — как улучшаются скверы, фасады домов, насколько светлее становится в городе и меньше ям на дорогах и тротуарах. Вот это наша совместная работа с мэром Омска и вами, уважаемые депутаты», — сказал Виталий Хоценко во время встречи.

Отметим, что ранее Хоценко заявил, что по субботам будет посещать стройки и встречаться с омичами. Для более продуктивной работы с жителями он поручил министрам завести страницы в социальных сетях.

Хоценко рассказал, что на вопросы омичей в соцсетях теперь ответят в течение 2 часов
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#Ольга Акамова#Депутаты#Обсуждение#Горсовет#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск
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