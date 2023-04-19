Врио губернатора Хоценко обсудил депутатами проблемы Омска

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Как сообщили в пресс-службе облправительства, впервые в постсоветский период руководитель региона, пусть и временный, посетил с рабочим визитом Горсовет.
В первую очередь перед Хоценко отчитались о составе депутатского корпуса и о его структуре. Затем Врио губернатора попросил у депутатов больше информации о жалобах омичей и проблемах в городе, так как депутаты должны решать проблемы своих избирателей.
«Готов к конструктивной работе. Самое главное, чтобы нашу работу замечали жители — как улучшаются скверы, фасады домов, насколько светлее становится в городе и меньше ям на дорогах и тротуарах. Вот это наша совместная работа с мэром Омска и вами, уважаемые депутаты», — сказал Виталий Хоценко во время встречи.
Отметим, что ранее Хоценко заявил, что по субботам будет посещать стройки и встречаться с омичами. Для более продуктивной работы с жителями он поручил министрам завести страницы в социальных сетях.