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Published Сегодня, 11:18

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В Омской области зафиксировали 28 крупных лесных и ландшафтных пожаров

19 апреля 2023, 11:18
Фото: ГУ МЧС по Омской области
В основном горит сухая трава и камыш
За сутки количество таких возгораний увеличилось на 11 штук.

В популярном сервисе по мониторингу лесных, природных и ландшафтных пожаров Омская область окрасилась в ярко красный цвет, что говорит о большом количестве возгораний.

Так, по состоянию на 19 апреля, в регионе полыхает 28 крупных пожаров и зарегистрировано 188 термоточек. За сутки количество первых увеличилось на 11 штук, вторых — на 68.

В Омской области зарегистрировано 188 термоточекВ Омской области зарегистрировано 188 термоточек
В Омской области зарегистрировано 188 термоточек
Фото: сервис SCANEX

Напомним, что вчера, как ранее сообщал Город55, в Омске и Нововаршавском районе спасатели ликвидировали два крупных пожара, — горела сухая трава, камыш и мусор на площади свыше 5500 квадратных метров.

За день в Омской области потушили пожары на площади, почти равной футбольному полю
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#Пожары#Лесные пожары#Пожары в Омской области#ЧП#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов
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