В Омской области зафиксировали 28 крупных лесных и ландшафтных пожаров

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В популярном сервисе по мониторингу лесных, природных и ландшафтных пожаров Омская область окрасилась в ярко красный цвет, что говорит о большом количестве возгораний.
Так, по состоянию на 19 апреля, в регионе полыхает 28 крупных пожаров и зарегистрировано 188 термоточек. За сутки количество первых увеличилось на 11 штук, вторых — на 68.
Напомним, что вчера, как ранее сообщал Город55, в Омске и Нововаршавском районе спасатели ликвидировали два крупных пожара, — горела сухая трава, камыш и мусор на площади свыше 5500 квадратных метров.