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В Омской области прокуроры заинтересовалась потопом в городе Тара

19 апреля 2023, 03:35
Фото: 1MI
В городе затопило некоторые дома и приусадебные участки
Городская ливневая канализация не справилась с осадками и грунтовыми водами, из-за чего стало топить дома и приусадебные участки.

Тарская межрайонная прокуратура после обращения горожан проверила, как соблюдается законодательство о водоотведении.

«Установлено, что ливневая канализация города не справляется с обильными осадками и грунтовыми водами, из-за чего на происходят подтопления жилых домов и приусадебных участков», - пояснили в прокуратуре Омской области.

Итогом проверки стало представление в администрацию Тарского городского поселения. Также прокуратура направила в суд иск о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления. Вдобавок к этому ведомство хочет обязать чиновников разработать проектно-сметную документацию и обустроить дренажную систему для отвода грунтовых вод.

Суд удовлетворил все требования прокурора в полном объеме, отметили в ведомстве. 

Напомним, ранее Город55, подробно расписал и показал, какие населенные пункты в Омской области попали в зону риска по подтоплениям и наводнениям в 2023 года, и Тара в нем присутствовала.

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#Василий Попов#Прокуратура#Авария#Потоп#Наводнение#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Тара
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