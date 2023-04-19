В Омской области прокуроры заинтересовалась потопом в городе Тара

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
Тарская межрайонная прокуратура после обращения горожан проверила, как соблюдается законодательство о водоотведении.
«Установлено, что ливневая канализация города не справляется с обильными осадками и грунтовыми водами, из-за чего на происходят подтопления жилых домов и приусадебных участков», - пояснили в прокуратуре Омской области.
Итогом проверки стало представление в администрацию Тарского городского поселения. Также прокуратура направила в суд иск о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления. Вдобавок к этому ведомство хочет обязать чиновников разработать проектно-сметную документацию и обустроить дренажную систему для отвода грунтовых вод.
Суд удовлетворил все требования прокурора в полном объеме, отметили в ведомстве.
Напомним, ранее Город55, подробно расписал и показал, какие населенные пункты в Омской области попали в зону риска по подтоплениям и наводнениям в 2023 года, и Тара в нем присутствовала.