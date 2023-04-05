Паводок-2023. Где, что и когда затопит в Омской области

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В Омской области чересчур активными темпами идет процесс таяния снега, а уже через полторы недели начнут освобождаться ото льда Иртыш, малые реки и водоемы. Словом, не за горами тот день, когда в регион придет паводок, который сулит наводнения и потопы. Также не стоит забывать и о затоплении талыми водами, которое уже затронуло некоторые сельские районы, да и Омску досталось.
Для понимания, чего нам ждать весной и летом текущего года, Город55 изучил прогноз, составленный ГУ МЧС по Омской области по данным Обь-Иртышского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Рассказываем, что же мы там увидели и вычитали.
В целом прошедшая осень в Омской области была довольно-таки теплой — температура воздуха была близка к среднемноголетним показателям, а то и превышала норму на 1—4 градуса Цельсия.
Осадки, а точнее их суммарное значение в сентябре–октябре и первой декаде ноября, которое и характеризует осеннее увлажнение водосборов, держались на уровне нормы. Превышения на 30—36% были зафиксированы лишь в Исилькульском и Шербакульском районах, а на отдельных участках бассейна Иртыша, Тары и Оши, а также в Знаменском, Саргатском и Тюкалинском районах области и вовсе случился недобор от 26 до 52%.
Как указано в прогнозе МЧС, предзимняя влагозарядка метрового слоя почвы в основном оказалась больше нормы на 30—50%, а по северным районам — близкой к среднемноголетним значениям. Учитывая, что прошедшая зима была вполне себе теплой, глубина промерзания почвы, по данным на 28 февраля, составила 85—116% от нормы.
Следствием комфортных зимних условий без жутких морозов стало то, что зимние уровни воды на участке Иртыша от рабочего поселка Черлак до Омска были на 0,7—0,8 метра ниже, чем средние значения, а от города Тара до села Усть-Ишим и на реке Таре — близкими к норме. При этом толщина льда на конец февраля на большинстве рек Омской области составила 49—74 сантиметра, что в основном на 7—10 см меньше нормы или близко к оной.
Запасы воды в снежном покрове к последним дням календарной зимы приближались к норме максимальных снегозапасов. Лишь в Исилькульском, Называевском и Черлакском районах отмечался недобор на 26—30%.
Предварительно, как следует из отчета, анализ гидрометеорологических условий, которые и формируют величину весеннего половодья, на данный момент говорит о том, что высшие уровни воды на реках Омской области будут на 0,3—1,0 метра ниже среднемноголетних значений. Только на отдельных участках возможен выход воды на пойму.
Хотя стоит отметить, что формирование высших уровней при весеннем половодье будет во многом зависеть от того, какой будет весна, то есть от интенсивности снеготаяния и дополнительных осадков. Так как при чересчур стремительном и дружном таянии снега создаются весьма благоприятные условия для поверхностного стока, что чревато подтоплением талыми водами пониженных участков рельефа. В случае такого сценария из-за значительного осеннего увлажнения в зону риска попадают сразу три района области:
Согласно информации Обь-Иртышского УГМС и многолетним наблюдениям, вскрытие рек в регионе преимущественно происходит во второй декаде апреля, потому прохождение весеннего половодья 2023 года ожидается в три этапа:
К наиболее паводкоопасным районам в регионе относятся нижеследующие участки:
Главная специфика, а заодно и проблема Омской области — это ее равнинный рельеф и слабая дренированность. Геологические породы и почвы региона имеют тяжелый состав, потому подземные воды отличаются застойным режимом. Собственно, из-за этого значительная часть области попадает в зону затопления и подтопления. Чаще всего большая вода и талые воды приходят в следующие районы:
Помимо этого высока вероятность затопления и в районах озера Эбейты и Тенис.
В текущем году в регионе в зону подтопления может попасть сразу 1100 городов, деревень и сел в 18 районах:
Вообще, учитывая паводковую ситуацию сейчас и в предыдущие годы, есть реальная вероятность наводнений и подтоплений на территории Азовского, Большереченского, Большеуковского, Знаменского, Исилькульского, Колосовского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Муромцевского, Называевского, Одесского, Омского, Павлоградского, Полтавского, Саргатского, Седельниковского, Таврического, Тарского, Тевризского, Тюкалинского, Усть-Ишимского, Черлакского и Шербакульского районов.
Омск, как и названные выше населенные пункты области, также находится в зоне риска по подтоплениям. Самыми опасными участками в городе и пригороде являются: район речного порта, устье реки Омь и район природного парка «Птичья гавань», а также окрестности села Усть-Заостровка.
Подтопления и затопления во время паводка и половодья в 2023 году в Омской области могут быть чреваты обрушением берегов и повреждением береговых объектов и устройств, повреждением жилых и производственных зданий, особенно вблизи поймы реки, повреждением водозаборов и насосных станций, линий электропередачи и электросвязи. Могут быть затоплены и повреждены подвалы в домах и на различных предприятиях, размыты дороги и разрушены деревянные мосты, мостовые переезды и пешеходные переходы, снесены земляные плотины и заградительные дамбы, размыты сбросовые колодцы.
При этом, как прописано в прогнозе регионального МЧС, объекты социальной и транспортной инфраструктуры — мосты, а также потенциально опасные и критически важные объекты в зоны затопления не попадают. В частности, как заверили в Главном управлении ветеринарии Омской области, скотомогильников с сибирской язвой и биотермических ям в зоне весеннего половодья не оказалось. Другими словами, споры смертельно опасного заболевания в воду не попадут.
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В заключение хочется отметить, что возможны как все описанные выше сценарии с наводнениями и глобальными потопами, так и ни одного из них — паводок и половодье пройдут тихо и мирно, во всяком случае, в ГУ МЧС по Омской области не прогнозируют каких-либо чрезвычайных ситуаций выше регионального уровня.
Добавим, что ранее Город55 опубликовал список и карту населенных пунктов региона, которым угрожают лесные и природные пожары.