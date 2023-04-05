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Паводок-2023. Где, что и когда затопит в Омской области

5 апреля 2023, 08:13
Фото: 1MI
Наводнение угрожает 110 населенным пунктам
Наводнения и затопления угрожают сразу 110 населенным пунктам региона.

В Омской области чересчур активными темпами идет процесс таяния снега, а уже через полторы недели начнут освобождаться ото льда Иртыш, малые реки и водоемы. Словом, не за горами тот день, когда в регион придет паводок, который сулит наводнения и потопы. Также не стоит забывать и о затоплении талыми водами, которое уже затронуло некоторые сельские районы, да и Омску досталось.

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Для понимания, чего нам ждать весной и летом текущего года, Город55 изучил прогноз, составленный ГУ МЧС по Омской области по данным Обь-Иртышского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Рассказываем, что же мы там увидели и вычитали.

Как в Омской области прошли осень и зима?

В целом прошедшая осень в Омской области была довольно-таки теплой — температура воздуха была близка к среднемноголетним показателям, а то и превышала норму на 1—4 градуса Цельсия.

Осадки, а точнее их суммарное значение в сентябре–октябре и первой декаде ноября, которое и характеризует осеннее увлажнение водосборов, держались на уровне нормы. Превышения на 30—36% были зафиксированы лишь в Исилькульском и Шербакульском районах, а на отдельных участках бассейна Иртыша, Тары и Оши, а также в Знаменском, Саргатском и Тюкалинском районах области и вовсе случился недобор от 26 до 52%.

Как указано в прогнозе МЧС, предзимняя влагозарядка метрового слоя почвы в основном оказалась больше нормы на 30—50%, а по северным районам — близкой к среднемноголетним значениям. Учитывая, что прошедшая зима была вполне себе теплой, глубина промерзания почвы, по данным на 28 февраля, составила 85—116% от нормы.

Следствием комфортных зимних условий без жутких морозов стало то, что зимние уровни воды на участке Иртыша от рабочего поселка Черлак до Омска были на 0,7—0,8 метра ниже, чем средние значения, а от города Тара до села Усть-Ишим и на реке Таре — близкими к норме. При этом толщина льда на конец февраля на большинстве рек Омской области составила 49—74 сантиметра, что в основном на 7—10 см меньше нормы или близко к оной.

Толщина льда в некоторых районах была ниже нормыТолщина льда в некоторых районах была ниже нормы
Толщина льда в некоторых районах была ниже нормы
Фото: Город55

Запасы воды в снежном покрове к последним дням календарной зимы приближались к норме максимальных снегозапасов. Лишь в Исилькульском, Называевском и Черлакском районах отмечался недобор на 26—30%.

Каким будет половодье на реках Омской области в 2023 году?

Предварительно, как следует из отчета, анализ гидрометеорологических условий, которые и формируют величину весеннего половодья, на данный момент говорит о том, что высшие уровни воды на реках Омской области будут на 0,3—1,0 метра ниже среднемноголетних значений. Только на отдельных участках возможен выход воды на пойму.

Хотя стоит отметить, что формирование высших уровней при весеннем половодье будет во многом зависеть от того, какой будет весна, то есть от интенсивности снеготаяния и дополнительных осадков. Так как при чересчур стремительном и дружном таянии снега создаются весьма благоприятные условия для поверхностного стока, что чревато подтоплением талыми водами пониженных участков рельефа. В случае такого сценария из-за значительного осеннего увлажнения в зону риска попадают сразу три района области:

  • Исилькульский;
  • Полтавский;
  • Шербакульский.

Как пройдет весеннее половодье в Омской области?

Согласно информации Обь-Иртышского УГМС и многолетним наблюдениям, вскрытие рек в регионе преимущественно происходит во второй декаде апреля, потому прохождение весеннего половодья 2023 года ожидается в три этапа:

  • Первый этап: апрель — это период активного снеготаяния и вскрытия малых рек. Основную опасность здесь будут представлять склонные стоки, подтопление пониженных участков местности, переполнение прудов, размытие дорог и дамб;
  • Второй этап: вторая и третья декады апреля — возникновение наледей и заторов на реках с подъемом воды до критических отметок;
  • Третий этап: конец апреля и май — период активного таяния снега в горных районах Республики Казахстан и природоохранных попусков Шульбинской ГЭС. Главную угрозу тут будет представлять подъем уровня воды в Иртыше, что грозит затоплением садоводств, особенно тех, что расположены в пойменной части реки.

Каким городам и селам в Омской области чаще всего грозит наводнение?

К наиболее паводкоопасным районам в регионе относятся нижеследующие участки:

  • Правобережные притоки реки Иртыш в районе города Тара, рабочего поселка Тевриз, села Усть-Ишим, села Седельниково, села Большие Уки, рабочего поселка Черлак;
  • Пойма реки Иртыш в районе города Омска;
  • На реке Тара в районе рабочего поселка Муромцево и села Низовое;
  • На реки Шиш в районе села Васисс.

Какие районы Омской области топит чаще всего?

Главная специфика, а заодно и проблема Омской области — это ее равнинный рельеф и слабая дренированность. Геологические породы и почвы региона имеют тяжелый состав, потому подземные воды отличаются застойным режимом. Собственно, из-за этого значительная часть области попадает в зону затопления и подтопления. Чаще всего большая вода и талые воды приходят в следующие районы:

  • Азовский;
  • Большеуковский;
  • Знаменский;
  • Исилькульский;
  • Колосовский;
  • Муромцевский;
  • Называевский;
  • Нижнеомский;
  • Павлоградский;
  • Полтавский;
  • Седельниковский;
  • Тарский;
  • Тевризский;
  • Тюкалинский;
  • Усть-Ишимский.
  • Черлакский;
  • Шербакульский;

Помимо этого высока вероятность затопления и в районах озера Эбейты и Тенис.

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Каким населенным пунктам Омской области в 2023 году угрожает наводнение?

В текущем году в регионе в зону подтопления может попасть сразу 1100 городов, деревень и сел в 18 районах:

  • Азовский район: село Березовка;
  • Большереченский район: рабочий поселок Большеречье;
  • Большеуковский район: рабочий поселок Большие Уки, деревня Уки, село Становка, село Фирстово;
  • Знаменский район: деревня Котовщиково, поселок Усть-Шиш, село Знаменское, село Завьялово, деревня Малая Кова, деревня Усть-Тамак, село Качуково, село Пристань (Заготзерно);
  • Исилькульском район: город Исилькуль;
  • Колосовский район: село Колосовка, деревня Меркутлы, деревня Николаевка, село Кутырлы, село Корсино, село Крайчиково, село Чапаево;
  • Любинский район: рабочий поселок Любинский, поселок Северо-Любинский, село Алексеевка, деревня Щучье, деревня Борятино, село Большаковка;
  • Марьяновский район: рабочий поселок Марьяновка;
  • Муромцевский район: село Низовое, рабочий поселок Муромцево;
  • Называевский район: село Мангут, город Называевск, деревня Котино, деревня Бузан, аул Бостандык, село Путимяоциализма изма, село Богодуховка, деревня Кочковатка, село Налимово, деревня Гагаринка, село Лорис-Меликово, деревня Спасск, село Черемновка, деревня Фомиха, деревня Носовка, деревня Дурбет, деревня Караульное, деревня Кабаново, село Утичье, деревня Ростовка, деревня Михайловка, железнодорожный остановочный пункт 2595, село Муравьевка, деревня Богословка, деревня Малая Сафониха;
  • Одесский район: село Одесское, деревня Брезицк;
  • Омский район: село Ребровка, село Морозовка;
  • Седельниковский район: деревня Сыщиково, село Кейзес;
  • Тарский район: деревня Кубрино, село Вставское, село Орлово, город Тара, деревня Ишеево, деревня Коновалово, деревня Большие Кучки, деревня Большие Туралы, деревня Быган, деревня Крапивка, деревня Любимово, деревня Малые Туралы, деревня Михайловка, деревня Поморцево, деревня Свидерск, деревня Сеитово, деревня Сибиляково, деревня Чеченево, деревня Шкуново, село Атирка, село Васисс, село Кириллино, село Ложниково;
  • Тевризский район: рабочий поселок Тевриз, деревня Бродниково, село Бородинка, деревня Кускуны, село Кузнецово, поселок Белый Яр;
  • Тюкалинский район: город Тюкалинск, село Никольское, село Нагибино, деревня Максимовка, деревня Ивановка, деревня Орлово-Кукушкино, деревня Федосеевка, поселок Оброскино, деревня Короли, деревня Богородск, деревня Новосолдатка;
  • Усть-Ишимский район: деревня Атеринки, деревня Ашеваны, деревня Кайнаул, деревня Эбаргуль, село Большая Тебендя, село Слободчики, село Усть-Ишим;
  • Черлакский район: рабочий поселок Черлак, жилой массив Затон.

Вообще, учитывая паводковую ситуацию сейчас и в предыдущие годы, есть реальная вероятность наводнений и подтоплений на территории Азовского, Большереченского, Большеуковского, Знаменского, Исилькульского, Колосовского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Муромцевского, Называевского, Одесского, Омского, Павлоградского, Полтавского, Саргатского, Седельниковского, Таврического, Тарского, Тевризского, Тюкалинского, Усть-Ишимского, Черлакского и Шербакульского районов.

Грозит ли наводнение городу Омску?

Омск, как и названные выше населенные пункты области, также находится в зоне риска по подтоплениям. Самыми опасными участками в городе и пригороде являются: район речного порта, устье реки Омь и район природного парка «Птичья гавань», а также окрестности села Усть-Заостровка.

Чем грозят наводнения и подтопления Омской области?

Подтопления и затопления во время паводка и половодья в 2023 году в Омской области могут быть чреваты обрушением берегов и повреждением береговых объектов и устройств, повреждением жилых и производственных зданий, особенно вблизи поймы реки, повреждением водозаборов и насосных станций, линий электропередачи и электросвязи. Могут быть затоплены и повреждены подвалы в домах и на различных предприятиях, размыты дороги и разрушены деревянные мосты, мостовые переезды и пешеходные переходы, снесены земляные плотины и заградительные дамбы, размыты сбросовые колодцы.

При этом, как прописано в прогнозе регионального МЧС, объекты социальной и транспортной инфраструктуры — мосты, а также потенциально опасные и критически важные объекты в зоны затопления не попадают. В частности, как заверили в Главном управлении ветеринарии Омской области, скотомогильников с сибирской язвой и биотермических ям в зоне весеннего половодья не оказалось. Другими словами, споры смертельно опасного заболевания в воду не попадут.

***

В заключение хочется отметить, что возможны как все описанные выше сценарии с наводнениями и глобальными потопами, так и ни одного из них — паводок и половодье пройдут тихо и мирно, во всяком случае, в ГУ МЧС по Омской области не прогнозируют каких-либо чрезвычайных ситуаций выше регионального уровня.

Добавим, что ранее Город55 опубликовал список и карту населенных пунктов региона, которым угрожают лесные и природные пожары.

В 2023 году огненный смерч угрожает 56 населенным пунктам Омской области
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#Василий Попов#Авария#ЧП#Наводнение#Потоп#Лесной пожар#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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