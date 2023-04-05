Паводок-2023. Где, что и когда затопит в Омской области

Следствием комфортных зимних условий без жутких морозов стало то, что зимние уровни воды на участке Иртыша от рабочего поселка Черлак до Омска были на 0,7—0,8 метра ниже, чем средние значения, а от города Тара до села Усть-Ишим и на реке Таре — близкими к норме. При этом толщина льда на конец февраля на большинстве рек Омской области составила 49—74 сантиметра, что в основном на 7—10 см меньше нормы или близко к оной.