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Омский городской совет расширил программу приватизации

19 апреля 2023, 10:35
В список включены еще 20 объектов, которые не удалось сдать в аренду.

Программа приватизации муниципальной собственности в Омске на 2023–2025 годы будет расширена. Такое решение принял Городской совет на сегодняшнем пленарном заседании. По предложению департамента имущественных отношений в список объектов городского имущества, которые будут искать нового хозяина, включен ряд нежилых зданий и помещений, расположенных в разных районах города (на улицах Богдана Хмельницкого, Заслонова, Вавилова, Свободы и др.).

— Ранее эти помещения не удалось сдать в аренду для получению муниципалитетом прибыли, — рассказал председатель Городского совета Владимир Корбут. — Казна несла убытки по обслуживанию и охране помещений, которые сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии. Поэтому принято решение о включении данных объектов в программу приватизации.

В числе объектов есть здание бывшей школы на улице Свободы в Октябрьском округе Омска. У депутатов возник вопрос, нет ли возможности построить на этом месте новое детское учреждение, но городская администрация ответила, что для строительства детского сада участок не подходит по размерам, а еще одна школа в этом районе не нужна. Таким образом, единственный выход - попробовать продать здание с землей, чтобы уменьшить убытки муниципалитета.

 

 

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#Николай Эйхвальд#Омский Горсовет#Приватизация#Город#Новости#Владимир Корбут
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