Омский городской совет расширил программу приватизации

В числе объектов есть здание бывшей школы на улице Свободы в Октябрьском округе Омска. У депутатов возник вопрос, нет ли возможности построить на этом месте новое детское учреждение, но городская администрация ответила, что для строительства детского сада участок не подходит по размерам, а еще одна школа в этом районе не нужна. Таким образом, единственный выход - попробовать продать здание с землей, чтобы уменьшить убытки муниципалитета.