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Posted Сегодня, 21:05

Published Сегодня, 21:05

Modified Сегодня, 21:07

Updated Сегодня, 21:07

Директор Высшей школы финансов РЭУ выступил за перезапуск приватизации в России

12 апреля 2023, 21:05
Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов выразил поддержку предложению руководителя ВТБ Андрея Костина о возобновлении приватизации в России.

В интервью Pravda.Ru он отметил, что необходимо заменить отсутствие иностранных инвестиций в России, и защитить внутренний финансовый рынок от спекуляции. 

Ордов считает, что российскому бизнесу следует расширить свое присутствие в экономике, пока иностранные компании не допущены к участию в приватизационных процедурах. Однако эксперт отмечает что необходимо быть внимательным к инструментам, которые будут использоваться чиновниками, и понимать масштабы приватизации в свете появившихся задач в текущем году.

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