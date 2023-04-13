Директор Высшей школы финансов РЭУ выступил за перезапуск приватизации в России

Ордов считает, что российскому бизнесу следует расширить свое присутствие в экономике, пока иностранные компании не допущены к участию в приватизационных процедурах. Однако эксперт отмечает что необходимо быть внимательным к инструментам, которые будут использоваться чиновниками, и понимать масштабы приватизации в свете появившихся задач в текущем году.