Директор Высшей школы финансов РЭУ выступил за перезапуск приватизации в России

Posted Сегодня, 21:05
Published Сегодня, 21:05
Modified Сегодня, 21:07
Updated Сегодня, 21:07
В интервью Pravda.Ru он отметил, что необходимо заменить отсутствие иностранных инвестиций в России, и защитить внутренний финансовый рынок от спекуляции.
Ордов считает, что российскому бизнесу следует расширить свое присутствие в экономике, пока иностранные компании не допущены к участию в приватизационных процедурах. Однако эксперт отмечает что необходимо быть внимательным к инструментам, которые будут использоваться чиновниками, и понимать масштабы приватизации в свете появившихся задач в текущем году.