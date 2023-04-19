Дело в том, что администрация дала добро на то, чтобы в том месте ездила спецтехника. Представители власти установили в декабре прошлого года публичный сервитут (возможность использовать чужую землю) на часть земли у дома, посчитав, что иного проезда для машин на стройплощадку нет. Местных жителей это не устроило, так что одна из активисток обратилась в суд.