Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Жители микрорайона «Серебряный берег» очень ждут, когда в их квартале появится новая школа на 1100 мест. Объект должны возвести до июня следующего года. Пока все идет по плану, но вокруг стройплощадки внезапно образовался конфликт.
Когда строительство началось, спецтехника активно поехала по дороге рядом с автопарковкой и детской площадкой у дома № 101/3 по улице Красный Путь. Местные жители забили тревогу, решив, что на территории больше небезопасно. Проживающие в этом доме омичи также побоялись за то, что участок, который они благоустраивали своими силами, будет поврежден.
Дело в том, что администрация дала добро на то, чтобы в том месте ездила спецтехника. Представители власти установили в декабре прошлого года публичный сервитут (возможность использовать чужую землю) на часть земли у дома, посчитав, что иного проезда для машин на стройплощадку нет. Местных жителей это не устроило, так что одна из активисток обратилась в суд.
Немного погодя горадминистрация приняла постановление «О прекращении публичного сервитута», касающееся земельного участка, из-за которого начался спор. Истец в свою очередь решила отказаться от судебных тяжб, ведь оспариваемое постановление уже недействительно. По итогу Центральный райсуд принял отказ от административного иска, производство по этому делу прекращено.