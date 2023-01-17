Школа не нужна? В Омске многодетная мать оспорила доступ к скандальной стройке

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Установление сервитута по постановлению Администрации Омска от 8 декабря 2022 года в микрорайоне «Серебряный берег» оспорила местная жительница. Заявление об отмене постановления будет рассматривать районный суд Омска.
Истец заявления указала, что является собственником в доме по улице Красный Путь, 101/3, где прилегает участок под строительство школы. Женщина утверждает, что данное постановление нарушает ее права на распоряжение общедомовым имуществом, нарушает санитарные нормы, ухудшает безопасность ее троих детей и возлагает на собственников земли большие обременения.
Дело рассмотрят 18 января 2023 года, сообщает пресс-служба Центрального районного суда.