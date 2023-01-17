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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Школа не нужна? В Омске многодетная мать оспорила доступ к скандальной стройке

Сегодня, 09:26
Фото: Город55

Многодетная мать из Омска оспорит в суде проезд к стройке школы

Судьба новой школы в микрорайоне «Серебряный берег» решится 18 января 2023 года.

Установление сервитута по постановлению Администрации Омска от 8 декабря 2022 года в микрорайоне «Серебряный берег» оспорила местная жительница. Заявление об отмене постановления будет рассматривать районный суд Омска.

Истец заявления указала, что является собственником в доме по улице Красный Путь, 101/3, где прилегает участок под строительство школы. Женщина утверждает, что данное постановление нарушает ее права на распоряжение общедомовым имуществом, нарушает санитарные нормы, ухудшает безопасность ее троих детей и возлагает на собственников земли большие обременения.

Дело рассмотрят 18 января 2023 года, сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

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#Ксения Карагодина#Суд#Строительство школы#Омск#Омская область#Россия#Новости#Общество#Город#Строительство
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