Школа не нужна? В Омске многодетная мать оспорила доступ к скандальной стройке

Истец заявления указала, что является собственником в доме по улице Красный Путь, 101/3, где прилегает участок под строительство школы. Женщина утверждает, что данное постановление нарушает ее права на распоряжение общедомовым имуществом, нарушает санитарные нормы, ухудшает безопасность ее троих детей и возлагает на собственников земли большие обременения.