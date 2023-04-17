Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Updated Сегодня, 07:12
47-летний Антон Кротов путешествует с 15-ти лет, как рассказал он Городу55. За 32 года он побывал во всех регионах России и 138 странах. На этот раз мужчина добрался до Сибири и выступит в Омске с бесплатными тематическими лекциями.
Завтра, 18 апреля, он организует встречу в библиотеке им. А. С. Пушкина. С 17:00 гости будут слушать о его путешествии по Южной Америке. Кротов расскажет о мировой столице канатных дорог, повстанцах, революционерах, мощных водопадах и о многом другом. Путешественник с опытом поделится информацией о стоимости подобных приключений, как он заботится о безопасности в поездках, транспорте, ночлеге и об увиденных красотах.
В среду, 19 апреля, Кротов выступит в центральной городской библиотеке им. Ленина. Лекция начинается в то же время — 17:00. Эта встреча будет посвящена в целом об особенностях самостоятельных путешествиях, на которые можно не тратить много денег. Кроме того, спикер расскажет о последних своих поездках в Якутию и на Дальний Восток, а также о том, что планирует делать дальше.
Посетители лекций смогут увидеть фотографии, сделанные Кротовым в путешествиях, ознакомиться с написанными им книгами и задать интересующие вопросы. Организатор отмечает, что не продает таким образом никаких туров.