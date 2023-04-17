В среду, 19 апреля, Кротов выступит в центральной городской библиотеке им. Ленина. Лекция начинается в то же время — 17:00. Эта встреча будет посвящена в целом об особенностях самостоятельных путешествиях, на которые можно не тратить много денег. Кроме того, спикер расскажет о последних своих поездках в Якутию и на Дальний Восток, а также о том, что планирует делать дальше.