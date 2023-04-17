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Удачно приземлился. Омич упал с балкона на третьем этаже и повредили лишь пятки

17 апреля 2023, 04:51
Фото: 1MI
Пострадавший отделался легкими травмами
Причину этого поступка пострадавший назвать пока что не смог.

В Омске силовики разбираются в обстоятельствах инцидента в доме на улице Магистральной, 66, где пострадал 38-летний мужчина.

«В больницу был доставлен мужчина, у которого после обследования диагностировали перелом пяточных костей и ушиб грудной клетки», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

О пациенте сообщили в полицию, в больнице прибывшие оперативники переговорили с пострадавшим и узнали, что в тот день мужчина упал с балкона своей квартиры на 3 этаже. Причины произошедшего он не назвал.

Известно, что ранее омич был трижды судим, в том числе за угрозу убийством. Проводится проверка. Уже известно, что версия суицида исключена.

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#ЧП#Криминал#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов
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