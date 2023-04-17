Удачно приземлился. Омич упал с балкона на третьем этаже и повредили лишь пятки

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
В Омске силовики разбираются в обстоятельствах инцидента в доме на улице Магистральной, 66, где пострадал 38-летний мужчина.
«В больницу был доставлен мужчина, у которого после обследования диагностировали перелом пяточных костей и ушиб грудной клетки», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
О пациенте сообщили в полицию, в больнице прибывшие оперативники переговорили с пострадавшим и узнали, что в тот день мужчина упал с балкона своей квартиры на 3 этаже. Причины произошедшего он не назвал.
Известно, что ранее омич был трижды судим, в том числе за угрозу убийством. Проводится проверка. Уже известно, что версия суицида исключена.